Están presentes en el baño, cocina y otros ambientes del hogar u oficina, pero no todos saben cómo dejarlas impecables. Estoy segura que entre todas las tareas domésticas, la que más ‘dolores de cabeza’ te causan es acabar con el polvo. No eres el único/a pues a mí me pasa lo mismo, y es que hay muchas zonas que por más que se le pase el trapo o se recurra a la aspiradora, no se logra quitar por completo. Una de estas es la rejilla de ventilación que sirve para evitar que la humedad, vapores y malores olores se retengan en la habitación; sin embargo, la suciedad sí que se amontona. Si sientes que es casi imposible de limpiar, hoy te traigo un truco casero que no tiene pierde y para el que necesitarás cera de vela.

Cómo quitar el polvo de la rejilla de ventilación

Usa este truco casero para dejarla como nueva y vuelva a cumplir con su función correctamente.

Dependiendo de la suciedad que acumule la rejilla de ventilación de tu hogar, lo primero que te recomiendo es que uses unos guantes para proteger la piel.

Lo siguiente es desmontarla y pasar un paño de microfibra o cepillo por encima de la superficie para eliminar todo el polvo y los ácaros que se hayan acumulado.

Si continúa muy sucia, puedes usar una aspiradora o una mezcla espumosa de agua con detergente y luego procede a secar muy bien la superficie.

Después de esto, frota todas las ranuras con cera de vela. De este modo reducirás la aparición de polvo.

No olvide limpiar periódicamente la rejilla de ventilación del baño o cocina para evitar la proliferación de hongos y humedad.

