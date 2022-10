La cebolla es uno de los ingredientes básicos de la cocina, pues el aderezo es el inicio de muchos guisos y deliciosos platos o también está presente en un guacamole, cebiche o ensalada; sin embargo, al momento de cortarla o picarla más de uno termina con los ojos llenos de lágrimas. Eso no es todo, pues al guardarla en el refrigerador, su fuerte olor impregna todo el interior. Para que esto ya no te suceda, aquí te dejamos unos trucos caseros que no tienen pierde.

En algunas preparaciones no es necesario usar la unidad completa, por lo que sobra la mitad o un pedazo. Es aquí donde muchos se preguntan cómo guardarla correctamente para que dure más tiempo y no huela tan fuerte.

Trucos para guardar la cebolla y no huela tanto

1. Papel absorbente

Este truco funciona para tus cebollas partidas o enteras.

En un recipiente coloca una base de papel absorbente y encima pon las verduras.

Con esto evitarás el exceso de humedad y se conservará por más tiempo.

También puedes ponerlo como base en el compartimiento de vegetales de la nevera.

2. Recipientes herméticos

Para guardar las cebollas y que su olor no invada toda la refrigeradora no hay nada mejor que guardarlas en recipientes herméticos.

Es vital ponerle papel absorbente como base.

No hay ningún problema por guardar una cebolla ya cortada en la nevera, solo hay que evitar que el olor invada el ambiente. (Foto: Pixabay)

3. Bicarbonato de sodio

Para evitar que el olor de la cebolla impregne todo a su alrededor colocar bicarbonato de sodio para neutralizar y absorber.

El truco está en poner un recipiente pequeño con dos cucharadas de este antiácido y déjalo actuar dentro de la nevera toda la noche.

4. Limón con clavo

Este remedio casero es ideal para combatir malos olores en tu refrigerador.

Parte un limón por la mitad y encaja algunos clavos de olor.

Coloca ambas mitades en el refrigerador y deja actuar toda la noche.

Al día siguiente el mal olor se habrá ido.

¿Cuánto tiempo puede durar la cebolla en la nevera?

Una cebolla cortada puede permanecer hasta una semana en la refrigeradora y varias semanas más en la congeladora. Eso sí, guárdala apenas la hayas cortado porque si se queda a temperatura ambiente se puede marchitar más rápido.

Para guardarla en la congeladora deberás pelar y picar en trozos pequeños y luego meter en una bolsa cerrada o en pequeñas bolsas para ir usando una a la vez.

