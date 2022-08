No realizar una adecuada instalación eléctrica en el hogar no solo se verá reflejado en un aumento en el recibo de luz, sino que se pone en riesgo la vida de toda la familia porque se podría producir un cortocircuito debido a una fuga de electricidad. Aquí te dejamos lo que debes tener en mente para que esto no te suceda.

En situaciones como esta, las situaciones de riesgo también incluyen cortes intempestivos, los parpadeos de luminarias y fogonazos en interruptores y tomacorrientes. Además, los olores químicos (halógenos) que se producen por el quemado de tubería de PVC y la protección de los conductores eléctricos producidos por falso contacto cerca de tomacorrientes, interruptores, luminarias y tableros eléctricos implican riesgos también.

¿Qué hacer para evitar un cortocircuito?

“No utilizar los conductores adecuados, saturar la capacidad de una tubería de PVC con demasiados conductores eléctricos que ocasionan envejecimiento prematuro y sobrecalentamiento, realizar empalmes de los conductores dentro de una tubería, así como, el uso de conductores de mala calidad que no cumplan con lo establecido en el Código Nacional de Electricidad (CNE), son algunas de las causas más comunes de los accidentes mencionados”, explica el Tec. Jaime Sierra de Pavco Wavin.

Para una correcta instalación, lo mejor es utilizar tuberías de PVC originales y de una marca reconocida que ofrezca seguridad y garantía con la finalidad de no saturarla. Una recomendación es que que la tubería contenga máximo hasta el 40% del diámetro de la tubería de conductores eléctricos.

Estas normas de seguridad eléctrica son importantes de considerarlas al momento de construir entornos saludables para el hogar, la comunidad de vecinos o una empresa y forman parte de las capacitaciones dirigidas a gasfiteros e ingenieros que Pavco Wavin realiza de forma gratuita con el objetivo de enseñarles tendencias nuevas y seguras en la edificación

Síguenos en nuestras redes sociales: