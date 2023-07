Si tienes un perro en casa puede que te estés enfrentando al problema de que ladre en exceso, lo que puede hacer que genere molestas entre tus vecino dependiendo de donde vidas. Los ladridos de los cpueden ser muy molestos y difíciles de tolerar cuando son fuertes y duran mucho tiempo. Hoy en Mag te revelo algunos trucos para evitar que tu perro ladre mucho.

Primero, debes detectar el motivo por el que tu perro ladra, analizando la situación y encontrando las soluciones más adecuadas. Puede deberse a las siguientes causas: ansiedad por la separación, acumulación de estrés, soledad o problemas para socializar, entre otros. Para ello puedes consultar a un especialista en comportamiento canino o un veterinario.

Cómo evitar que mi perro ladre

He aquí algunos consejos y trucos que le ayudarán a evitar que tu perro ladre. No obstante, ten en cuenta que cada caso es único y que algunos trucos pueden funcionar o no.

No golpees al perro para que deje de ladrar, solo conseguirás asustarlo y estresarlo más.

y estresarlo más. Haz ejercicio y juega con él para que se canse y deje salir toda su energía contenida. Como resultado, es menos probable que ladre.

para que se canse y deje salir toda su energía contenida. Como resultado, es menos probable que ladre. Te sugiero que, tanto si está ladrando como si intuyes que va a empezar a hacerlo, lo distraigas con algo que le guste . Después, cuando esté centrado en lo que estás haciendo con él, si ha dejado de ladrar o no lo ha llegado a hacer, dale un premio o golosina.

. Después, cuando esté centrado en lo que estás haciendo con él, si ha dejado de ladrar o no lo ha llegado a hacer, dale un premio o golosina. No te alteres, muestra tranquilidad frente a los ladridos de perro y no lo trates de manera brusca con la correa, no le des tirones o podrías ocasionarle problemas en las cuerdas vocales y la tráquea. Además, puede entender esta acción como una señal de alerta y ladrar más .

. Puedes ayudar a que se relaje practicando el sembrado, un ejercicio de olfato para potenciar los sentidos de tu perro. Además, estimularás sus habilidades de rastreo y su concentración en algo positivo.

en algo positivo. Dedica tiempo suficiente a la socialización para que tu perro pueda interactuar gradualmente con otras personas o animales.

para que tu perro pueda interactuar gradualmente con otras personas o animales. Otro método para evitar que un perro ladre consiste en evitar las situaciones estresantes. Busca zonas con poca actividad en la calle y evita llevarlo a zonas concurridas hasta que esté preparado.

