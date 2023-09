Si bien ganar un cuantioso premio de una lotería en cualquier parte del mundo genera una felicidad enorme, también puede traer consigo una enorme preocupación por todos los peligros de personas inescrupulosas que te pondrán como blanco para sus delitos. Y, obviamente, en Estados Unidos no es la excepción.

Una de las loterías que más dinero entregan en territorio norteamericano es Mega Millions, así que muchos ciudadanos compran un boleto con la ilusión de llevarse algún premio. Sin embargo, deben tener en cuenta que en algunos estados, para recibir el dinero, deben mostrar su identidad, lo cual podría no ser algo recomendado para ellos.

La mayoría de personas prefieren quedarse en el anonimato en este tipo de casos, pero terminan revelando u identidad para cobrar el premio. Sin embargo, un reciente ganador de un importante monto tuvo una táctica legal para que no sea él quien vaya a recibir el dinero y ahora te explicamos cómo fue que esto sucedió.

¿CÓMO COBRAR EL PREMIO SIN REVELAR LA IDENTIDAD?

Un reciente ganador de Mega Millions en Massachusetts, quien se hizo acreedor de un millón de dólares tras acertar los cinco número de las bolas blancas, no quería revelar su identidad, pero tenía que hacerlo por disposiciones legales al momento de cobrar su premio, por lo que ideó un plan con la finalidad de pasar desapercibido.

Este hombre compró un boleto en una gasolinera en el condado de Cohasset en Massachusetts y al darse cuenta que salió como ganador creó un fideicomiso con la empresa Caitlin Snow Nominee Trust de Quincy, así que el administrador de esta compañía, David Spillane, fue el encargado de presentarse el 17 de agosto en las oficinas de la Mega Millions a reclamar el premio.

Esta figura legal es posible y fue así que este sujeto ha quedado en el anonimato y lo más seguro es que no se llegue a conocer su verdadera identidad.

OTRAS RECOMENDACIONES

En caso cree o no un fideicomiso para cobrar un premio de alguna lotería, existen otras recomendaciones para que su identidad no sea conocida por la mayoría y así su integridad y la de su familia no corra mucho riesgo.

Lo más seguro es que no revele la información con muchas personas, pues esto suele ir contándose de boca en boca y podría llegar hasta el conocimiento de algunos delincuentes.

Además, otra jugada es comprar un boleto en los estados que no obligan a revelar su identidad para hacer el cobro.

ESTADOS QUE NO OBLIGAN A REVELAR LA IDENTIDAD DEL GANADOR DE UNA LOTERÍA