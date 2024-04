En la era post-pandemia, el trabajo remoto se ha vuelto la norma para muchos, ofreciendo la libertad de laborar desde cualquier lugar del mundo. Esta nueva flexibilidad ha llevado a empleados de todo el mundo a explorar nuevas oportunidades y mejorar su calidad de vida al trasladarse a diferentes ciudades. Si te preguntas cuáles son las mejores ciudades para los trabajadores remotos en Estados Unidos, has llegado al lugar indicado. En este artículo, te guiaré a través de un estudio reciente que revela las ciudades más destacadas para aquellos que desean combinar trabajo y aventura en un entorno nuevo y emocionante.

Remote.com, una plataforma global de recursos humanos para equipos distribuidos, ha realizado un análisis exhaustivo para identificar las 100 mejores ciudades del mundo para trabajadores remotos.

Este ranking no solo tiene en cuenta la accesibilidad a Internet y la infraestructura de viajes, sino que también evalúa factores clave como la calidad de vida, la seguridad y la situación económica actual. Si estás considerando un cambio de escenario para tu trabajo remoto, este estudio te proporcionará una guía invaluable para encontrar el destino perfecto que se adapte a tus necesidades y preferencias.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES CIUDADES PARA TRABAJAR DESDE CASA EN ESTADOS UNIDOS?

10. Montpelier, Vermont (No. 32 overall)

9. Louisville, Kentucky (No. 30 overall)

8. Topeka, Kansas (No. 29 overall)

7. Hamilton, Ohio (No. 27 overall)

6. Minneapolis, Minnesota (No. 26 overall)

5. Concord, New Hampshire (No. 23 overall)

4. New York, New York (No. 21 overall)

3. Des Moines, Iowa (No. 20 overall)

2. Honolulu, Hawaii (No. 19 overall)

1. Portland, Maine

Trabajar desde casa, dependiendo de tu contrato, puede permitirte visitar varias ciudades (Foto: Pexels)

¿POR QUÉ PORTLAND ES LA MEJOR CIUDAD EN ESTADOS UNIDOS PARA TRABAJAR DESDE CASA?

Portland se destaca como la mejor ciudad en Estados Unidos para trabajar desde casa por una serie de razones que la hacen sobresalir en el panorama del trabajo remoto.

En palabras de Job van der Voort, cofundador y Director Ejecutivo de Remote.com, “La distinción de Portland como la mejor ciudad de EE. UU. en cuanto a trabajo remoto en nuestro informe es un testimonio de la sólida infraestructura de la ciudad, su comunidad acogedora y la calidad de vida general que ofrece a los trabajadores remotos”.

Una de las razones principales es el atractivo costo de vida en la ciudad. Con un ingreso familiar medio de $71,000 y un alquiler promedio de alrededor de $1,400 al mes, Portland ofrece una vivienda relativamente asequible en comparación con otras ciudades del país. Además, el valor de las viviendas, estimado en unos $412,000, contribuye a hacer que la inversión en bienes raíces sea atractiva para aquellos que buscan establecerse en la zona.

Otro factor importante que hace de Portland un destino ideal para los trabajadores remotos es su sólido programa de incentivos económicos. El estado ofrece un programa de pago de préstamos estudiantiles que proporciona a los residentes elegibles hasta $2,500 en créditos fiscales reembolsables por año para realizar pagos de deuda universitaria, con un límite máximo de $25,000 en total. Esta iniciativa ayuda a aliviar la carga financiera de los residentes y promueve la estabilidad económica en la región.