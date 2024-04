Si eres de las personas que está por jubilarse o ya lo ha hecho, de seguro tras haber dado tus mejores años en la vida laboral, ahora te encuentres en búsqueda de un lugar donde mudarte para pasar tus días tranquilo y disfrutando de lo que amas, pues bien, si aún no escogiste uno, en los siguientes párrafos, te contamos cuáles son los estados preferidos por los pensionistas este 2024.

Cabe mencionar que la mayoría de las veces, los jubilados buscan en primer lugar espacios tranquilos para pasar sus días, pero la parte económica también va de la mano, ya que recurren a viviendas más baratas, de acuerdo con un estudio realizado por Hire a Helper.

Después de tantos años en el mundo laboral, a todos nos llega el momento de descansar (Foto: Freepik)

LOS ESTADOS QUE PREFIEREN LOS JUBILADOS PARA MUDARSE

A continuación, el Top 5 de los cinco estados que los jubilados prefieren para jubilarse este 2024. La lista fue realizada por GO Banking Rates:

1. WASHINGTON

Los últimos años, el estado de Washington ha registrado un 5,3% de llegada de jubilados. El motivo se debe a sus atractivos naturales como montañas Cascade, el monte Rainier, el lago Quinault, la selva Hoh, Puget Sound, entre otros, lugares perfectos para respirar aire fresco.

Pero los que aman el bullicio de la ciudad, la parte costera de sus ciudades atraen a quienes quieren distraerse en la parte urbana. Es preciso mencionar que la falta de “impuestos estatales sobre la renta” también hacen atractivo este estado.

2. TEXAS

El bajo costo de vida y también la falta de un impuesto estatal a la renta hacen de Texas un estado atractivo para los pensionistas, toda vez que los últimos años ha aumento un 5,3%.

Su capital es Austin y su ciudad más poblada es Houston. Entre sus atractivos están: Paso del río de San Antonio, el Centro Espacial de Houston, arboreto y jardín botánico en Dallas, Capitolio de Texas, Puente Congress Avenue (Puente South Congress), John F. Kennedy Memorial Plaza, Sexta calle, entre otros.

3. NUEVA JERSEY

Aunque tiene un alto costo de vida e impuestos a la propiedad, Nueva Jersey es elegido como un estado para mudarse por muchos jubilados debido a su acceso a ciudades importantes como Nueva York y Filadelfia. No sólo ello, su sólido sistema de atención médica es atractivo para muchas personas.

Su capital es Trenton y Newark su ciudad más poblada. Entre sus atractivos se encuentran Ocean City Boardwalk, Atlantic City Boardwalk, Grounds For Sculpture, Liberty State Park, el faro de Cape May y muchos más.

4. CAROLINA DEL SUR

El costo de vida, que se encuentra debajo del promedio nacional, lleva al estado de Carolina del Sur ser visto con buenos ojos por los pensionistas, que lo han elegido como un gran lugar para mudarse.

Su capital es Columbia, y su ciudad más poblada es Charleston. Broadway at the Beach, Patriots Point Naval & Maritime Museum, Falls Park on the Reedy, Brookgreen Gardens, son algunos de sus atractivos.

5.FLORIDA

El estado de Florida también es uno los destinos más importantes de los jubilados para mudarse. Los puntos que lo hacen atractivo son: la falta de impuestos estatales sobre la renta y la variedad de comunidades de jubilados.

Daytona Beach, Naples, Hollywood, Miami, South Beach, Orlando (Walt Disney World Resort y Universal Studios), Everglades National Park y mucho más.