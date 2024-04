Por años, Estados Unidos ha sido conocido como el país del “Sueño americano”, un ideal que defiende el trabajo duro como el motor para conseguir todos los objetivos, incluso los más complicados, como obtener una casa. Y es que para muchos, este es uno de los bienes más importantes, un hogar propio en el cual establecerse de forma independiente.

Como era de esperarse, conseguir un inmueble no es sencillo, no solo en el país, sino en cualquier región del planeta, por lo que, sin importar la persona, conseguir una casa propia puede resultar una odisea, pero no un objetivo imposible.

Para ello debes tener en cuenta que, en Estados Unidos, no todas las ciudades manejan los mismos costos, los cuales varían según el producto o servicio, el salario mínimo, la profesión, entre otros.

El valor de las casas en Estados Unidos varían según la ciudad (Foto: Freepik)

¿CUÁNTO GANAR EN EE.UU. PARA COMPRAR UNA CASA?

De acuerdo con el New York Post, los compradores de vivienda en casi la mitad del país necesitan ganar al menos seis cifras para poder comprar una vivienda.

El promedio general en el país es de 415,500 dólares como valor para adquirir una casa, por lo qu un hogar debe obtener 99 mil dólares para conseguir este inmueble. Este monto también incluye impuestos a la propieddad, costos del seguro y una cuota inicial del 10%.

“Para muchas personas que quieren comprar una casa, esto simplemente no es factible en este momento”, indicó Hannah Jones, analista senior de investigación económica de Realtor.com, entrevistado por la mencionada página.

El ejecutivo destacó el aumento en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, que ha crecido a un ritmo mucho mayor que otros pares en la economía del país.

“Incluso para los hogares que pueden permitirse una casa, el costo mensual será mucho más alto que hace dos, tres o cuatro años”, añadió.

El valor de los inmuebles sufrió una nueva alza tras la pandemia de COVID-19, incluyendo las tasas hipotecarias, que pasaron del 2% al 6% en los últimos años. En ese sentido, se estima que en 23 estados, el ingreso necesario por familia es de 100 mil dólares, para así evitar mayores intereses, que alcanzan el 30%, en la adquisición de viviendas.

Lamentablemente, este monto sobrepasa el ingreso familiar típico en Estados Unidos, que en 2022 alcanzó los 75 mil dólares. Esto basado en distintos tipos de familia, como parejas, multigeneracionales o compañeros de alquiler o roomies.

Comprar una casa en Estados Unidos suele ser un dolor de cabeza por el alto precio que solicitan (Foto: Freepik)

LOS ESTADOS CON CASAS QUE REQUIEREN INGRESOS MÁS ALTOS

1. Hawái

Precio promedio de una vivienda: 850 000 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 202 526 dólares

2. Massachusetts

Precio promedio de una vivienda: 777,500 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 185,251 dólares

3. California

Precio promedio de una vivienda: 730 000 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 173 934 dólares

4. Nueva York

Precio promedio de una vivienda: 652,520 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 155,473 dólares

5. Washington

Precio promedio de una vivienda: 619,500 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 147,606 dólares

6. Montaña

Precio promedio de una vivienda: 602,475 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 143,549 dólares

7. Utah

Precio promedio de una vivienda: 599,450 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 142,828 dólares

8. Colorado

Precio promedio de una vivienda: 594,500 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 141,649 dólares

9. Nuevo Hampshire

Precio promedio de una vivienda: 562,450 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 134,012 dólares

10. Idaho

Precio promedio de una vivienda: 554,500 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 132,118 dólares

LOS ESTADOS CON CASAS QUE REQUIEREN INGRESOS MÁS BAJOS

1. Virginia Occidental

Precio promedio de una vivienda: 231,000 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 55,039 dólares

2. Ohio

Precio promedio de una vivienda: 249,900

Ingreso familiar para comprar una casa: 59,543 dólares

3. Míchigan

Precio promedio de una vivienda: 259,900 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 61,925 dólares

4. Luisiana

Precio promedio de una vivienda: 275 000

Ingreso familiar para comprar una casa: 65 523 dólares

5. Misisipi

Precio promedio de una vivienda: 278,898 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 66,452 dólares

6. Indiana

Precio promedio de una vivienda: 280,750 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 66,893 dólares

7. Pensilvania

Precio promedio de una vivienda: 285,378 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 67,996 dólares

8. Misuri

Precio promedio de una vivienda: 291,250 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 69,395 dólares

9. Arkansas

Precio promedio de una vivienda: 293,838 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 70,011 dólares

10. Iowa

Precio promedio de una vivienda: 294,750 dólares

Ingreso familiar para comprar una casa: 70,229 dólares