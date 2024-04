Leonel José Moreno Torres, conocido como “Leito Oficial” en redes sociales, es un inmigrante venezolano en situación irregular que ha sido detenido en Estados Unidos por sus polémicas declaraciones en redes sociales, donde tenía cientos de miles de seguidores. A pesar de que se demostraba desafiante en sus videos, ahora -desde la cárcel- asegura que sus palabras solo son parte de un libreto para captar adeptos y que todo ha sido tergiversado. Conoce más sobre el caso.

Leonel Moreno había alentado en sus videos a otros inmigrantes a invadir casas abandonadas en Estados Unidos, aseverando que las leyes los amparan, pues era peor dormir debajo en las calles. Esas y otras presuntas incitaciones a cometer otras actividades ilegales, así como su llamado a mendigar en vez de trabajar, ahora le pasan factura. También podría enfrentar cargos federales adicionales por posesión ilegal de armas de fuego.

¿QUIÉN ES EL ‘LEITO OFICIAL’ Y POR QUÉ FUE DETENIDO?

El inmigrante venezolano Leonel Moreno fue detenido por el equipo de Operaciones de Fugitivos de ICE en Columbus, Ohio, el viernes 29 de marzo de 2024 y ahora se encuentra recluido en el condado de Geauga, de acuerdo con Localizador del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Leonel José Moreno Torres fue detenido el 29 de marzo en Ohio. Está recluido en el condado de Geauga (Foto: ICE)

El polémico influencer, de 27 años, que había ingresado a Estados Unidos en abril de 2022 a través de la frontera con México, es conocido en las redes sociales como Leito Oficial.

Moreno Torres instaba a obtener beneficios estatales y ofrecía consejos sobre cómo obtener ingresos sin trabajar, como pedir dinero en semáforos. Es más, aparecía mostrando fajos de dólares. “No crucé el Río Grande para trabajar como esclavo”, dijo Moreno en un clip de Instagram.

Lo peor fue que, a través de su cuenta de TikTok, empezó a animar a los usuarios a invadir y ocupar viviendas. “He pensado invadir una casa en Estados Unidos, ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada podemos expropiarla. Aquí en Estados Unidos se aplica la invasión de terrenos y creo que ese será mi próximo negocio: invadir casas abandonadas”, dijo.

En ese sentido, decía que podían remodelar las viviendas para vivir ahí e incluso venderlas. La plataforma decidió cerrar su cuenta con más de 500 mil seguidores debido a su incitación a la delincuencia.

El migrante, que asegura ser ingeniero, decidió crear otro perfil en Instagram para continuar publicando videos y, además, ofreció 15,000 dólares a quien pueda ayudarle a tener su cuenta de Tiktok. “Le hago un llamado a los venezolanos que sepan de tecnología para recuperar mi cuenta”, dijo en su momento.

Ya tenía problemas con la justicia

El joven, al ingresar a EEUU en abril de 2022, fue inscrito en el programa Alternativas a la Detención, que permite a las autoridades federales rastrear a los extranjeros a través de monitores de tobillo u otra tecnología, pero logró fugarse, han reconocido las propias autoridades. Desde ese entonces ya era buscado, pero luego de sus declaraciones en redes sociales, esta tarea se intensificó. De momento, no está claro a qué cargos se enfrenta.

El día de su detención, donde fue enmarrocado, se pudo ver muy afectada a su esposa, Verónica Torres, con quien tiene una pequeña hija, la cual aparece en los videos. La mujer dijo a The New York Post que no había podido verlo, pero se desconoce si posterior a estas declaraciones pudo contactarse con él.

¿QUÉ DICE ‘LEITO OFICIAL’ DESDE EL CÁRCEL?

En una entrevista con The New York Post, el migrante venezolano Leonel Moreno, conocido como “Leito”, aseguró ser víctima de una supuesta persecución injusta en Estados Unidos y dijo que su llamado a invadir casas abandonadas solo era parte de su personaje.

Aunque en principio circuló la falsa noticia de que el joven había sido asesinado en cárcel del condado de Geauga en Ohio, el joven pudo dar declaración a través de una videollamada desde el recinto, donde afirmó que lo están difamando y tergiversando en las noticias. Además, ‘aclaró' que sus declaraciones en redes social son parte de un personaje y no como Leonel José Moreno Torres.

“Leito Oficial no es la misma persona que Leonel Moreno... Si Leonel Moreno comete un delito o algo así, entonces tendrían razón, pero es por mi trabajo, entonces esto es injusto. Las redes sociales son mi trabajo. Si quiero decir algo ahora, no puedo decirlo. Nos hemos convertido en un país opresivo en lugar de un país libre donde podemos expresar lo que hay en nuestros corazones. Estados Unidos fue creado para ser eso, no para oprimir”, expresó.

Añadió que la persona que está en los videos, su personaje, no es la misma persona que Leonel Moreno. “Soy una persona diferente. No podemos confundir uno con el otro. No podemos confundir mi personaje con mi vida real. Tengo un humor sarcástico y negro. Ese es mi trabajo. Leonel Moreno es todo lo contrario. Una cosa es Leito Oficial y otra cosa es Leonel Moreno. Eso es todo lo que puedo decirles”, añadió tras resaltar que se ha sido víctima de persecución y que teme por su vida.

“Es toda una desinformación en los medios sobre mí. Me están difamando. Me están representando mal en las noticias … Soy un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, una buena persona, humilde, respetuoso con las personas que me respetan”, continuó Moreno, quien solo hablaba español y ocultó su rostro de la vista de la cámara durante toda la entrevista.

¿CÓMO ES LA CÁRCEL DONDE ESTA ‘LEITO OFICIAL’?

De acuerdo con la la página web de la Oficina del Sheriff del condado de Geauga, la cárcel donde está recluido el venezolano Leonel Moreno tiene una capacidad nominal de 182 camas, incluye una distribución específica: 38 camas para mujeres, 84 para población general masculina y 60 destinadas a hombres participantes en el programa de servicio comunitario o liberación laboral. Tienen un programa de visita a través de videollamadas. Se desconoce si ‘Leito’ ha podido comunicarse con su familia.

El reciento tiene celdas equipadas con cámaras para la vigilancia de los reclusos bajo riesgo de suicidio, problemas de salud mental o disciplinarios que requieran segregación.

