Ante la llegada masiva de extranjeros, sobre todo a través de la frontera terrestre con México, Estados Unidos está viviendo una crisis migratoria sin precedentes que viene afectando los bolsillos de algunas jurisdicciones. Debido a ese panorama una ciudad del estado de Colorado ha decidido declararse “antiinmigrante”.

Dado el récord histórico de personas que ingresan de manera ilegal a Estados Unidos - solo en el año fiscal 2023 hubo 2.4 millones de interceptaciones en la frontera suroeste de EEUU-, algunos estados decidieron endurecer sus políticas migratorias.

Texas y Florida, por ejemplo, envían buses y aviones con los extranjeros hacia los llamados estados santuarios como Colorado, Illinois, Nueva York y Massachusetts.

¿QUÉ CIUDAD SE DECLARÓ “ANTIINMIGRANTE” EN ESTADOS UNIDOS?

El Consejo de Monument, el 20 de febrero, aprobó por unanimidad (7-0) la declaración del estatus como “ciudad no santuario”. De esta manera, el condado del estado de Colorado, le cierra la puerta a los inmigrantes que ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos, debido a que la situación atenta contra sus recursos y su seguridad.

“ El objetivo es asegurar que se sepa que no aceptaremos autobuses llenos de inmigrantes en nuestra comunidad . La razón principal es que no tenemos un presupuesto y no utilizaremos fondos de los contribuyentes”, dijo su alcalde Mitch LaKind a Fox News.

La decisión obedece, además, a que existen temores de que los inmigrantes invadan el área, debido a que gran parte podría llegar dentro de los límites de la ciudad como consecuencia de una masiva migración desde las ciudades de Denver y Colorado.

Según datos oficiales, unos 38,000 inmigrantes llegaron a Denver desde diciembre de 2022, por lo que las autoridades locales debieron destinar unos 180 millones de dólares para albergarlos y alimentarlos.

Seguridad

La resolución establece, además, que el transporte de migrantes que ingresan ilegalmente al país hacia la ciudad de Monument puede comprometer la seguridad, el bienestar y los recursos de sus residentes.

También insta a sus habitantes a apoyar y defender los principios de la inmigración legal, respetando las leyes y los procesos vigentes.

Miles de inmigrantes ingresan a EEUU por cruces ilegales (Foto: AFP)

¿QUÉ PASARÁ CON LOS INMIGRANTES QUE INGRESEN A MONUMENT?

El alcalde de Monument, Mitch LaKind, advirtió que los inmigrantes que han terminado sus estadías asignadas en Denver no serán bien recibidos en el condado y que la administración de la ciudad y los oficiales de policía trabajarán para detenerlos y trasladarlos a otros lugares.

“La administración de la ciudad y la fuerza policial trabajarán con las agencias federales para que los recojan y los lleven a donde sea necesario retenerlos”, detalló. Actualmente, las familias inmigrantes pueden permanecer en los refugios de Denver durante 42 días.

Sin embargo, el condado reconoce la importancia de la inmigración legal y da la bienvenida a las personas a presentar su solicitud a través del proceso legal.