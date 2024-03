Aunque varios estados en USA han suspendido la distribución de cheques de estímulo, ciudades como Washington continúan proporcionando este beneficio a los residentes que realmente lo necesitan. En caso de que no estés informado, muy pronto el programa Growing Resilience in Tacoma (GRIT) comenzará a notificar a todos los seleccionados para recibir el monto de $500. ¿Te gustaría cuáles son los requisitos para solicitar el pago y averiguar si eres uno de ellos? No te preocupes, en este nota te proporcionaré todos los detalles que necesitas gracias a Mag.

El programa Growing Resilience in Tacoma notificó que las solicitudes para el cheque de estímulo de Washington ya cerraron. En ese sentido, los residentes de la ciudad situada al lado del río Potomac están a la espera de saber si fueron o no aceptados para entrar en la lista de beneficiados.

Ten en cuenta que este cheque de estímulo asciende hasta los 500 dólares y será repartido durante 15 meses. Y como ya te lo he mencionado antes, quedar seleccionado es casi tan difícil como ganarte la lotería de cualquier franquicia estadounidense.

El cheque de estímulo en el estado de Washington es una iniciativa social promovida tanto por el gobierno local como por el United Way (Foto: Freepik)

Eso sí, cabe mencionar que este programa especial va dirigido hacia los residentes de Tacoma, por lo que debes estar pendiente, siempre y cuando hayas llenado tu formulario de manera correcta y en el plazo estimado. Recuerda que el personal del proyecto se comunicará, seas escogido para el cheque de estímulo o no.

CHEQUE DE ESTÍMULO EN WASHINGTON: ¿CÓMO SABER SI FUI SELECCIONADO?

De acuerdo al portal Solo Dinero, todos los solicitantes serán notificados a partir del 20 de marzo por el personal del GRIT 2.0 (siglas del programa Growing Resilience in Tacoma). En caso seas selecto dentro de la lista de 175 afortunados, podrás recibir un monto que asciende hasta los 500 dólares mensuales.

Los pagos serán directos de Tacoma, Washington, en abril. Serán durante un año y tres meses, 15 meses en su defecto, y tendrán como prioridad a los más necesitados.

Al final del programa, el dinero ascenderá a $7,500 dólares, siendo este ilimitado e incondicional, lo que otorga a los solicitantes la libertad de utilizarlo según su criterio.

Los cheques de estímulo son claves en la reactivación económico en varias ciudades de Estados Unidos (Foto: Freepik.es)

El pago de los cheques de estímulo se otorgan por la venta de petróleo en Alaska (Foto: Pexels)

Los beneficiarios del programa original en 2022 destinaron el 23% de los fondos a alimentos y productos de despensa, y el 12% a vivienda y servicios públicos. Aún no se ha publicado el resultado completo del programa GRIT original.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CHEQUE DE ESTÍMULO DE WASHINGTON 2024

Para ser elegible para el programa, los individuos debían cumplir con los siguientes requisitos: ser cabezas de familia solteros, tener entre 18 y 65 años de edad, y tener hijos menores de 17 años o menores de 21 años en caso de tener alguna discapacidad. Además, debían residir en uno de los siguientes códigos postales: 98404, 98405, 98408, 98409, 98418, 98444 o 98445.

En ese sentido, también era necesario satisfacer los requisitos de Activos Limitados, Ingresos Restringidos mientras Empleado (ALICE) de UWPC y tener un ingreso que oscilara entre el 100% y el 200% del nivel federal de pobreza.

Es decir, los ingresos de una familia compuesta por dos personas debían situarse entre $20,440 y $40,880 dólares. Caso contrario, la solicitud al cheque de estímulo quedaba invalidada.

