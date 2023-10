El cambio de hora en el reloj es algo que viene inquietando a más de uno en los Estados Unidos. Y es que si bien esta es una práctica muy común en varias partes de esa nación, algunas personas aún no saben cuándo es el momento en que se debe agarrar el reloj y modificar la hora. Un ejemplo de ello es Texas donde sus habitantes deben estar preparados para este momento. ¿Sabes a qué hora hacerlo? Te lo contamos.

Con la llegada del invierno muchas personas se preparan para despedir a la época de verano y sacar los abrigos. Pero una actividad de gran importancia es cambiar las horas al reloj, motivo por el cual la ciudadanía debe tener presente cuándo es el momento exacto para evitar confusiones.

Se debe recordar que en territorio estadounidense se modifica en dos ocasiones el horario: durante el verano e invierno. Esto se ha hecho durante varios años con la finalidad de adaptar el horario a la nueva estación.

¿CUÁNDO SE CAMBIA LA HORA EN TEXAS?

Noviembre es el mes en que llegará el horario de invierno a los Estados Unidos. En el caso del estado de Texas esto ocurrirá el primer domingo del mes; es decir, el 5 de noviembre. Por ello, los ciudadanos deben cambiar la hora en sus relojes cuando sean las 2:00 a.m. del mismo día.

En ese sentido, el portal Time and date precisó que a esa hora se deberá retrasar una hora los relojes recibiendo así el horario de invierno. Con esto en lugar de 2:00 a.m. serán la 1:00 a.m.

“El amanecer y el atardecer serán aproximadamente 1 hora más temprano el 5 de noviembre de 2023 que el día anterior. Habrá más luz por la mañana”, sostuvo.

LA HISTORIA DEL CAMBIO DE HORARIO EN TEXAS

El cambio de horario en Texas ocurrió desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, según La Nación. Indica que esto se hizo con la finalidad de conservar los recursos energéticos de los Estados Unidos.

Tras ello, en 1918 se promulgó la ley para preservar la luz del día. Así también lo recuerda el portal Dallas News que añade que fue en el 2007 cuando se indicó que la segunda semana de marzo empiece el horario de verano según la Ley de Política Energética establecida en el 2005.

¿DEBO CAMBIAR LA HORA O SE AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE?

Si bien el horario de invierno obliga a las personas a modificar la hora en sus relojes, se debe señalar que hay varias modalidades de hacerlo. Para ello, el ciudadano debe saber con qué tipo de reloj cuenta.

1. Relojes analógicos: se caracterizan por tener agujas o manecillas y tienen un formato de 12 horas.

En este caso la persona tendrá que hacerlo de forma manual el cambio de hora (atrasarlo una hora).

2. Relojes digitales: tienen un formato de 24 horas y marcan la hora de forma automática.

Aquí las personas deberán presionar los botones que marcan las horas y actualizarlo la noche del 4 de noviembre.

3. En celulares y Smartwatches: En este caso la hora marcará de forma automática sin tener que manipular el reloj.

