El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) tiene como fin ayudar a millones de personas a costear los gastos de sus alimentos. En marzo pasado se hizo viral una publicación en Facebook que indicaba que los inmigrantes en situación irregular podían acceder al beneficio, ¿es cierto? En esta nota te indicó de qué trata.

SNAP ayuda a 41,4 millones de personas en el umbral de la pobreza con el objetivo de que no pasen hambre. Y es que para ser elegible dependerá del nivel de pobreza, ingresos y requisitos laborales y también de tu situación migratoria.

La mayoría de los beneficiarios en 48 estados y Washington DC reciben en promedio US$973 para una familia de cuatro personas.

¿LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS PUEDEN RECIBIR CUPONES SNAP?

De acuerdo con los criterios de elegibilidad para el SNAP, el programa indica en su página que el beneficio “está disponible para casi todas las personas con ingresos y recursos limitados, siempre que sean ciudadanos o cumplan con ciertos requisitos de estatus migratorio”.

Dentro de su política de elegibilidad de no ciudadanos esta nunca se ha ampliado a no ciudadanos indocumentados, incluso añade que los requisitos específicos para los no ciudadanos se han vuelto, a lo largo de los años, más complicados en ciertas áreas.

“La Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 limita la elegibilidad para los beneficios del SNAP a ciudadanos estadounidenses y ciertos no ciudadanos presentes legalmente”.

Por lo tanto, es falso aquel viral que afirmaba que los inmigrantes sin documentos y con más de tres meses en Estados Unidos, podían calificar para el programa SNAP, financiado por el Departamento de Agricultura (USDA)- era una falsa noticia.

Hay que aclarara que si uno o más miembros de una unidad familiar no son elegibles para el SNAP, las agencias estatales aún deben determinar la elegibilidad de los miembros restantes de la unidad familiar que buscan asistencia. Por ejemplo, aquellas parejas en las que haya un inmigrante sin documentos, pueden calificar para el programa SNAP, sin importar si el cónyuge no es elegible.

Inmigrantes en Nueva York a la espera de refugio (Foto: AFP)

¿QUÉ NECESITA UN NO CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA SNAP?

Además de cumplir con los requisitos de elegibilidad del SNAP, como los límites de ingresos y recursos, para calificar para los beneficios, los no ciudadanos deben cumplir con uno de los siguientes criterios:

Haber vivido en los Estados Unidos durante al menos 5 años.

Estar recibiendo asistencia o beneficios relacionados con una incapacidad.

Ser niños menores de 18 años.

