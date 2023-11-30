Si eres un cliente de JP Morgan Chase Bank en Estados Unidos seguramente no te gustará enterarte que son varias sucursales que han cerrado en este 2023 y que, hasta antes de finalizar el año, serán muchas más. La entidad financiera planea desaparecer 159 oficinas presenciales.
La noticia puede caer como balde de agua fría para muchas personas que suelen hacer sus transacciones y otros tipos de movimientos a través de los cajeros físicos del banco, pero también es una respuesta a lo que está sucediendo en el mundo entero.
¿POR QUÉ JP MORGAN CHASE BANK CERRARÁ TANTAS SUCURSALES?
La cadena de bancos JP Morgan Chase está siguiendo la línea de lo que le ha sucedido a otras empresas bancarias. Y es que ha sido habitual que en 2023 varias entidades hayan cerrado algunas o varias de sus sucursales físicas.
La respuesta, además de la inflación y elevados costos, radica en la tecnología y sus avances de los últimos años. En todo el mundo hay más personas que prefieren realizar sus transacciones de una manera virtual y eficaz, haciendo el uso de sus dispositivos celulares.
En los Estados Unidos esto se está viendo notoriamente día a día, por lo que no hay de otra que ir quitando esas sucursales a las que no acuden muchas personas. Sin embargo, hay un grupo de personas que prefieres recibir atención de manera presencial en los bancos.
Además, a través de los aplicativos bancarios no hay esa atención personalidad que antes daban los cajeros de los bancos al responder dudas o ayudarlos en otras cuestiones.
Pese a ello, la decisión de ha tomado y se eliminarán un grupo de sucursales de JP Morgan Chase Bank, lo que significa que muchas personas se quedarán sin empleo.
SUCURSALES QUE JP MORGAN CHASE BANK CERRÓ Y CERRARÁ EN 2023
Arizona
- 31307 CARRETERA NORTE DE SCOTTSDALE, SCOTTSDALE
- 6161 E 22ND St, TUCSON
- 950 N TYNDALL AVE, TUCSON
- 2 CONGRESO DEL ESTE, TUCSON
- 2465 AVENIDA NORTE CAMPBELL, TUCSON
California
- 9043 AVENIDA WOODMAN, ARLETA
- 150 W. FOOTHILL BOULEVARD, AZUSA
- 3901 AVENIDA MING, BAKERSFIELD
- 1155 CALIFORNIA DR, BURLINGAME
- 2121 PARQUE OLÍMPICO, CHULA VISTA
- 4525 FERMI LUGAR, DAVIS
- 2569 AVENIDA ESTE CHAPMAN, FULLERTON
- 12555 CALLE VISTA AL VALLE, GARDEN GROVE
- 3492 MT DIABLO BOULEVARD, LAFAYETTE
- 110 WILSHIRE BOULEVARD, SUITE 3, LOS ÁNGELES
- 11766 WILSHIRE BOULEVARD, STE 100, LOS ÁNGELES
- 10838 BOULEVARD DE LARGA PLAYA, LYNNWOOD
- 1 MANERA DE HACKER, PARQUE MENLO
- 750 REDWOOD HWY FRONTAGE RD, MILL VALLEY
- 690 WEST HUNTINGTON DRIVE, MONROVIA
- 18601 CALLE DEVONSHIRE, NORTHRIDGE
- 350 ESPLANADE DR, OXNARD
- 5800 STONERIDGE MALL RD, PLEASANTON
- 5180 FOOTHILLS BLVD, ROSEVILLE
- 800 E ALISAL ST, SALINAS
- 12626 HIGH BLUFF DR, SAN DIEGO
- 707 BROADWAY, STE 100, SAN DIEGO
- 1198 VÍA VERDE, SAN DIMAS
- 1354 CASTRO ST, SAN FRANCISCO
- 1355 MERCADO ST, SAN FRANCISCO
- 1720 FULTON ST, SAN FRANCISCO
- 1809 IRVING ST, SAN FRANCISCO
- 405 HOWARD ST, SAN FRANCISCO
- 6001 GEARY BLVD, SAN FRANCISCO
- 653 IRVING ST, SAN FRANCISCO
- CENTRO UNO EMBARCADERO, SAN FRANCISCO
- 5142 STEVENS CREEK BLVD, SAN JOSÉ
- 980 N WESTERN AVE, STE A, SAN PEDRO
- 3130 CROW CANYON PL, SAN RAMÓN
- 3250 PICO BOULEVARD, SANTA MÓNICA
- 2700 YULUPA AVE, SANTA ROSA
- 14111 RIVERSIDE DR, SHERMAN OAKS
- 12070 VENTURA BLVD, CIUDAD ESTUDIO
- 201 W EL CAMINO REAL, SUNNYVALUE
- 23220 HAWTHORNE BOULEVARD, TORRANCE
- 25882 MC BEAN PKWY, VALENCIA
- CALLE ROBLES 102, VALLEJO
- 1400 CIVIC DR, WALNUT CREEK
- 8844 WEST SUNSET BOULEVARD, WEST HOLLYWOOD
- 140 WEST ANAHEIM STREET, SUITE C, WILMINGTON
Colorado
- 11555 VISTA DEL MERCADO MERIDIAN, HALCÓN
- 1310 AVENIDA UNIVERSITARIA, BOULDER
- 17207 S ORO RD, ORO
- 1760 CALLE 16, DENVER
- 2040 BULEVAR DE LA UNIVERSIDAD SUR, DENVER
- 9611 W 58TH AVE, ARVADA
Connecticut
- 197 AVENIDA GREENWICH, GREENWICH
- 260 SOUND BEACH AVENUE, VIEJO GREENWICH
- 3A PICKWICK PLAZA, GREENWICH
Florida
- 4372 BOULEVARD SUR, SUITE 201, JACKSONVILLE
- 4660 HYPOLUXO RD, LAGO WORTH
- 6410 CORTEZ RD W, BRADENTON
- 8534 SW 8TH ST, MIAMI
- 9999 MIRAMAR PARKWAY, MIRAMAR
Illinois
- 2365 NORTH FARNSWORTH AVE, UNIDAD 123, AURORA
- 1101 WEST LAWRENCE AVE, CHICAGO
- 1849 OESTE NORTE AVE, CHICAGO
- 1959 DIVISIÓN OESTE ST, CHICAGO
- 2968 N. LINCOLN AVE, CHICAGO
- 3868 NORTE LINCOLN AVE, CHICAGO
- 4854 WEST IRVING PARK RD, CHICAGO
- 5341 N LINCOLN AVE, CHICAGO
- 55 EAST MONROE ST, CHICAGO
- 600 NORTE DEARBORN ST, CHICAGO
- 923 WEST WASHINGTON BLVD, CHICAGO
- 935 OESTE ARMITAGE AVE, CHICAGO
- 141 ESTE NORTE AVE, GLENDALE HEIGHTS
- 3480 OESTE 183RD ST, HAZEL CREST
- 1289 SOUTH RAND RD, LAGO ZURICH
- 444 SOUTH RAND RD, LAGO ZURICH
- 7007 WEST DEMPSTER ST, NILES
- 1271 WEST IL RUTA 134, LAGO REDONDO
- 4200 DEMPSTER ST, SKOKIE
- 5200 DEMPSTER ST, SKOKIE
- 531 E WASHINGTON ST, SPRINGFIELD
- 151 E. IRVING PARK RD, STREAMWOOD
- 50 SKOKIE BLVD, WILMETTE
- 200 EASTWOOD DR, WOODSTOCK
Indiana
- 1313 OESTE 86TH ST, INDIANAPOLIS
- 6210 ALLISONVILLE RD, INDIANAPOLIS
- 706 BROAD RIPPLE AVE, INDIANAPOLIS
- 3115 CENTRAL AVE, ESTACIÓN DEL LAGO
- 545 RIDGE RD, MUNSTER
- 852 CAMINO DE LA ESPINA, VALPARAISO
Kentucky
- 1500 OESTE PRINCIPAL ST, LEXINGTON
- 3820 BROWNSBORO RD, LOUISVILLE
Luisiana
- 1673 ESTE 70TH ST, SHREVEPORT
- 4021 BEHRMAN PL, SUITE D, NUEVA ORLEANS
Massachusetts
- 1 OFICINA DE CORREOS, BOSTON
- 800 BOYLSTON ST, SPC 101, BOSTON
Michigan
- 2430 EASTERN AVE SE, GRAND RAPIDS
- 4888 NORTH ADAMS RD, MUNICIPIO DE OAKLAND
- 30730 GROESBECK HWY, ROSEVILLE
Nueva Jersey
- 179 MERCADO ST, PARQUE ELMWOOD
- 21-01 AVE CÉSPED JUSTO, CÉSPED JUSTO
- 75 REAVILLE AVE, STE 2, FLEMINGTON
- 396 HALEDON AVE, HALEDON
- 5 EAST RAILROAD AVE, JAMESBURG
- 1550 GEORGES RD, NORTE DE BRUNSWICK
Nevada
- 10624 AVENIDA DEL ESTE, STE E
- 637 N CALLE STEPHANIE, SUITE B7
Nueva York
- 3804 NOSTRAND AVE, BROOKLYN
- 533 5TA AVE, BROOKLYN
- 86 ESTE 98TH ST, BROOKLYN
- 36 BROADWAY, CORNUALLES8 MERIDIAN RD, Corona
- 36-63 CAL PRINCIPAL, FLUSHING
- 60 GRAN CUELLO RD, GRAN CUELLO
- 275 HALSTEAD AVE, HARRISON
- 402 HALSTEAD AVE, HARRISON
- 285 S BROADWAY, HICKSVILLE
- 2160 BROADWAY, NUEVA YORK
- 225 BROADWAY, NUEVA YORK
- 320 PARQUE AVE, NUEVA YORK
- 420 10 AVE, NUEVA YORK
- 1025 BROWN ST, PEEKSKILL
- 500 JOSEPH C WILSON BLVD, CMC 271046, ROCHESTER110 COVERT AVE, STEWART MANOR
Ohio
- 17426 LORAIN AVE, CLEVELAND
- CALLE ALTA OESTE 121, LIMA
- 967 LILA AVE, MILFORD
- 8875 BROAD ST, SW, PATASKALA
- 21810 CENTER RIDGE RD, RÍO ROCOSO
- 8115 HIGHLAND POINTE DR, OESTE DE CHESTER
Texas
- 13809 INVESTIGACIÓN BLVD, AUSTIN
- 18018 FM 529, CIPRES
- 6300 HARRY HINES BLVD, DALLAS
- 3103 FM 528, AMIGOS MADERA
- 1200 CLEAR LAKE CITY BVRD, HOUSTON
- 15840 FM 529, HOUSTON
- 16802 EL CAMINO REAL, HOUSTON
- 1934 W GRIS ST, HOUSTON
- 213 W VERDES RD, HOUSTON
- 3034 WASHINGTON AVE, HOUSTON
- 3705 CASTAÑO RG, KINGWOOD
- 17614 BULVERDE RD, SAN ANTONIO
- 8597 BLANCO RD, SAN ANTONIO
Utah
- 3430 SUR REDWOOD RD, SALT LAKE CITY
- 3793 OESTE 13400 SUR, RIVERTON
Washington
- 4815 CAMINO SIEMPRE VERDE, EVERETT
- 17801 108TH AVE SE, RENTON
- 1429 BROADWAY, SEATTLE
- 5464 SAND POINT WAY NE, SEATTLE
- 600 PINE ST, STE 20, SEATTLE
- 6916 19TH ST W, LUGAR UNIVERSITARIO
Wisconsin
- 12701 WEST HAMPTON AVENUE, MAYORDOMO
Wyoming
- 4050 NORTE LAKE CREEK DR, WILSON