Como cada mes, la Administración del Seguro Social remite los beneficios a todos los aportantes, jubilados y demás miembros de distintos programas sociales, además de los pagos del seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y la Seguridad del Ingresos Suplementario (SSI). Sin embargo, para el mes de junio habría cambios respecto al último grupo debido a una razón contundente. ¿Por qué el Seguro Social no enviará beneficios a los afiliados al SSI? Pues, te lo cuento aquí.

Parece que junio no tendrá buenas noticias para los miembros del SSI. De acuerdo al reporte de distintos medios, la Administración del Seguro Social no emitirá pagos para el sexto mes a todos los afiliados a la Seguridad de Ingresos Suplementarios. Como recordamos, la entidad emite los pagos el primer día de cada mes, pero todo hace indicar que en junio no habrá desembolso.

NO HABRÁ SSI EN JUNIO: ¿POR QUÉ EL SEGURO SOCIAL NO EMITIRÁ BENEFICIOS?

Todos sabemos que el envío de los beneficios que realiza la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se emite los días 1 de cada mes. En pocas ocasiones, los pagos por dicho concepto se realizan en un mismo mes, tal como sucede en mayo de este año.

Y es que el Seguro Social emitió el 1 de mayo el pago de dicho mes y el 31 procederá a realizar otro pago. Pero, ¿por qué se da esto?

La Administración de Seguridad Social de los Estados Unidos ejecutará un pequeño cambio para los que cobran la SSI (Foto: SSA)

Conforme al cronograma de pagos de la SSA, los beneficios de la SSI se entregan el primer día de cada mes. Pero si ese día resulta ser sábado, domingo o un feriado, los pagos se envían anticipadamente, generalmente el último viernes del mes anterior, lo que provoca que haya dos pagos en un mes.

Como el 1 de junio es un sábado, el pago de la SSI se adelanta al 31 de mayo. Esto implica que los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario recibirán dos pagos en mayo, pero no recibirán ninguno en junio debido a la anticipación del pago.

ESTE ES EL MONTO QUE EL SEGURO SOCIAL EMITE POR CONCEPTO DE SSI EN 2024

Este año, los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) experimentaron un incremento significativo debido al ajuste por costo de vida, conocido como COLA por sus siglas en inglés. Este ajuste, diseñado para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación, elevó las prestaciones a $943 mensuales para los individuos y a $1,415 mensuales para las parejas.

El SSI entrega apoyo a ciudadanos de Estados Unidos en situación vulnerable (Foto: Freepik)

Por lo general, este incremento gradual asegura que los beneficiarios de la SSI puedan hacer frente a los costos crecientes de bienes y servicios, garantizando así una mayor estabilidad económica para las personas y familias que dependen de estos ingresos.

Si te gustó esta nota, también te pueden interesar otros artículos de Mag sobre la Administración del Seguros Social en Estados Unidos que gozan de la popularidad de la audiencia.