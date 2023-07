Estar entre los hombres más ricos del mundo no le da la tranquilidad a Edwin Castro, quien aún no puede disfrutar a plenitud el premio histórico de la lotería Powerball. Y es que el joven, de origen hispano, se mantiene envuelto en una demanda por el presunto robo del boleto ganador, situación que lo tiene inubicable, incluso para que pueda recibir su citación.

El bote fue de más de US$2,000 millones de dólares, aunque el hispano de 31 de años optó por un pago único de US$997,6 millones, que descontando impuestos se redujo a US$628.5 millones. Sin embargo, luego de que cobrara el premio, en la escena apareció José Rivera, quien asegura que le robaron el boleto de lotería de su habitación.

Rivera asegura que el boleto fue robado por Urachi “Reggie” Romero, un jardinero que le alquilaba una cuarto dentro de su casa. El hispano demandó ante la Corte de Alhambra a “Reggie”, a Castro y a la misma Lotería de California. La lotería y Reggie se han pronunciado sobre el caso, pero el ganador del premio no ha dicho una palabra.

¿POR QUÉ SE DICE QUE EDWIN CASTRO ESTÁ INUBICABLE?

Los abogados del demandante José Rivera indicaron que han intentado en varias ocasionas entregarle a Edwin Castro la citación sobre el caso del presunto robo del billete de la lotería, pero ha sido una tarea imposible porque el hombre está inubicable.

El portador de citaciones, aseguran, acudió a las distintas mansiones de Castro, en Hollywood Hills y Altadena, para entregarle la documentación, como requiere la corte, en al menos cuatro ocasiones: el 26, 28, 29, y 30 de junio.

No han podido hallar a Castro en ninguna de sus nuevas propiedades (Foto: Compass)

No obstante, nadie respondió. Luego de los intentos fallidos, el enviado acudió a una vivienda en una dirección alterna donde el padre de Castro que se llama como él recibió los papeles.

La defensa de Edwin Castro alegó ante el Tribunal Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles, que las autoridades judiciales le entregaron los documentos de la demanda en su contra por el supuesto robo del boleto de lotería al padre de nuevo rico, que tiene su mismo nombre, y no a él como corresponde.

El 19 de julio está prevista la audiencia del caso en la Corte de Alhambra para evaluar el recurso presentado por Castro y sus abogados.

Castro no ha dado declaraciones públicas sobre las alegaciones en su contra y el alcance de la demanda. Urachi F. Romero, quien también está envuelto en la demanda, indicó en una entrevista en mayo con New York Post que no se robó el boleto, pero reconoció que Rivera se lo mostró y le explicó el motivo de cada número elegido. Para la lotería, el ganador es Castro.

RECLAMOS TARDÍOS Y COSAS QUE NO CUADRAN

Edwin Castro fue anunciado el 14 de febrero de 2023 como el ganador del “jackpot” correspondiente al sorteo del 8 de noviembre de 2022. Para algunos abogados de lotería, como Jon Bell, llama la atención el tiempo que se demoró en reclamar el premio y que haya preferido no aparecer ante las cámaras el día de la entrega del histórico cheque.

Bell, además, no entiende que, durante todo ese tiempo, José Rivera no haya advertido sobre la desaparición de su boleto y haya esperado para reclamar hasta después de que se cobró el premio. “Esta es una situación complicada porque, por lo general, la persona que se queja de que le robaron el boleto y que era el propietario legítimo del boleto sale mucho antes”, dijo a The US Sun.