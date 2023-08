La mayoría de los ganadores de los jackpot de las loterías en Estados Unidos prefieren el pago en efectivo, aunque no tengan idea de cómo administrarlo y esto suponga un fuerte recorte en el monto del premio, en lugar de las 30 cuotas anuales. ¿A qué se debe?

Uno de los recientes casos es el de Edwin Castro, quien en noviembre de 2022, se convirtió en el máximo ganador del Powerball y de la lotería en el mundo. El bote fue de 2.04 billones de dólares, pero en efectivo recibió US$997.6 millones que, descontando impuestos, finalmente se convirtió en US$628.5 millones. Castro ya ha empezado a gastar en lujosas mansiones y autos, lo que ha sido calificado como un error por expertos en el manejo de los premios de lotería.

Mansión de Edwin Castro costó 25 millones de dólares (Foto: Simon Berlin / Dirt)

Si bien ganarse el premio mayor es un golpe de suerte, no hay que dejar al azar su administración. Hay que tener cabeza fría, los pies sobre la tierra y saber decir no en muchas ocasiones para pasar a la lista de las tristes historias de ganadores que terminaron en bancarrota, incluso durmiendo en un auto.

¿Te imaginas haber ganado el bote de US$314 millones y quedarte sin nada? Muchos pensarían que no hay tiempo para ganarse ese dinero, pero sí es posible. Eso pasó con el empresario Jack Whittaker, quien en Navidad 2002 ganó el entonces jackpot más grande en la historia del Powerball. Era el Edwin Castro de esa época. Su premio en efectivo fue de US$113 millones, pero cuatro años después lo perdió todo: su familia se sumió en la desgracia, se volvió alcohólico, se divorció y falleció 18 años de ganar la lotería.

¿POR QUÉ LOS GANADORES DE LA LOTERÍA HAN PEDIDO SU PAGO EN EFECTIVO?

En 2014, Vinh Nguyen, un manicurista que durante cinco años era un fiel comprador de billetes de lotería, ganó el pozo del Powerball de US$228 millones en California. Para sorpresas de muchos, este joven no quiso perder la mitad de su dinero y eligió su pago en 30 cuotas anuales. Desde entonces, han pasado 9 años, y ningún comprador de esa lotería ha vuelto a pedir que le entreguen su premio por partes. ¿A qué se debe? ¿Por qué piden el dinero en efectivo, así pierdan más de la mitad?

Para el planificador patrimonial Robert Pagliarini, de Pacifica Wealth Advisors, hay muchas razones que podrían influir en el proceso de toma de decisiones, pero lo resume así: “A los ganadores de lotería se les da la opción y realmente no entienden las ramificaciones. Es como ‘Oh, bueno, solo tomaré el dinero ahora’. Aquellos que toman la suma global solo quieren su dinero y lo quieren ahora ”, dijo a The Sun US.

El especialista explicó que podría ser ventajoso para los ganadores aceptar el cheque global, ya que significa que tienen el control total de su premio, pero advirtió que podría ser un arma de doble filo, como en el caso de Jack Whittaker, quien, al ganar el bote, ya tenía un patrimonio de 17 millones de dólares. Sin embargo, lo perdió todo.

Recibir todo el dinero podría ser riesgoso para los jugadores si cometen errores, como malas inversiones. “En este caso no hay repetición. No es como si fueras a ganar la lotería de nuevo. Tienes una oportunidad en esto” explicó.

LAS VENTAJAS EL COBRO DEL PREMIO DE LA LOTERÍA EN PAGOS ANUALES

El experto recomendó que los ganadores de la lotería elijan su premio en cuotas, también conocidas como anualidad, en lugar de la suma global, ya que la primera opción le daría un margen para cometer errores,pues tendrían un respaldo.

“La verdadera ventaja de la anualidad es que cada año recibes un cheque nuevo. Te da la oportunidad de tomar malas decisiones y aun así recuperarte de ellas, mientras que la suma global ejerce presión sobre la persona para que no cometa errores ”, dijo Robert Pagliarini, de Pacifica Wealth Advisors.

Pagliarini aconsejó que tomar la anualidad podría ser la mejor opción para los ganadores de lotería que no tienen mucha experiencia en el manejo de la riqueza, tienen un historial de problemas de deuda o les preocupa que puedan verse inundados con solicitudes de efectivo.