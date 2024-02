En 2023, la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos envió cartas a los jubilados para que devuelvan los pagos extra que recibieron en sus pensiones, lo que generó mucha polémica y zozobra en los adultos mayores. Si este es tu caso o el de un familiar tuyo, conoce qué es lo que se puede hacer en estos casos.

La SSA realizó los envíos extra de dinero por error e incluso muchos jubilados no se habían percatado de esa variación en su pago mensual. Ahora que deben devolver el dinero, no lo tienen y no saben cómo devolverlo sin que esto afecte su ajustada economía.

La entidad incluso indicó que tomaría medidas drásticas en el caso de que los adultos mayores ignoren la solicitud del desembolso. En ese caso, extraerán el dinero pedido a través de una reducción en el pago de los beneficios. Hasta noviembre de 2023, el monto adicional ascendía a 23 mil millones de dólares.

¿QUÉ PUEDO HACER SI LA SSA ME PIDE DEVOLVER EL PAGO EXTRA QUE ME HIZO?

Las cartas del Seguro Social han generado preocupación en los jubilados (Foto: Freepik)

En las cartas de la SSA pide a los beneficiarios que recibieron el pago extra que hagan la devolución en un máximo de 30 días, pero muchos ya no cuentan con el dinero. Si este es tu caso, toma nota de tres acciones que puedes tomar, de acuerdo con el sitio web Pine Tree Legal Assistance:

1. Pide una reconsideración

Si crees que el monto del pago en exceso es incorrecto o que el motivo que dio la SSA para el pago en exceso es inexacto, puedes apelar ante la Administración del Seguro Social para que revise o reconsidere tu caso.

2. Solicitar una exención

Si te pagaron demás, también puedes solicitar ante la SSA que te exonere del pago. Pine Tree Legal Assistance recomienda solicitar una exención si crees que el sobrepago no fue culpa tuya y no puedes permitirte el lujo de devolver el dinero.

3. Solicitar un acuerdo de pago

Si crees que el sobrepago fue culpa tuya y tienes los fondos para devolver el dinero, puedes solicitar hacer el pago en cuotas en lugar de hacerlo de un solo golpe. En este caso, el monto de tu pago recurrente se basaría en la cantidad de tus ingresos que necesitas para cubrir las necesidades básicas.