Si eres uno de los ciudadanos que logró registrarse en la página “Mi vacuna” para acceder a las dosis contra el coronavirus en México, te contamos cómo será el proceso de vacunación en este país una vez que hayas ingresado tus datos a la plataforma habilitada por el Gobierno.

Como se sabe, en esta segunda etapa de la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19 se inició con el registro de personas adultas mayores de 60 años para que puedan recibir la vacuna preventiva contra el virus SARS-CoV-2; así que si ya te inscribiste, debes hacer lo siguiente:

Si ya te registraste en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx/, espera la llamada donde te dirán la fecha y el lugar a donde deberás acudir a recibir la vacuna. Una vez que conozcas el día, hora y lugar, se recomienda desayunar e hidratarte bien, así como haber tomado tus medicamentos. Llega con 15 minutos de anticipación y no más tiempo para evitar largos periodos de espera. Para que se te aplique la dosis debes llevar tu credencial del INE. Estarás en una sala de espera después de que registren tu asistencia. Cuando llegue tu turno te aplicarán la vacuna, pero no podrás irte de inmediato a casa; ya que deberás permanecer 30 minutos en observación. Si tu reacción es positiva podrás retirarte. Tras la primera vacuna, deberás esperar nuevamente la llamada para confirmar la aplicación de la segunda dosis. Aquí te informarán la fecha y lugar de tu nueva cita.

Un enfermero camina luego de recibir la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19 durante el inicio de la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 al personal médico del Hospital General del Oeste Zoquipan en Zapopan, estado de Jalisco, México, el 13 de enero de 2021. (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRARME EN “MI VACUNA”

1. Ingresar a https://mivacuna.salud.gob.mx desde cualquier navegador de internet.

2. Ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP).

3. Verificar que los datos sean correctos y seleccionar la opción “quiero vacunarme”.

En caso de que los datos no coincidan, presiona “Regresar” y confirma los datos de la CURP que ingresaste

4. Seleccionar la entidad, municipio o alcaldía en que se reside actualmente (no importa si dicho domicilio no coincide con el de la identificación).

5. En caso de conocerse, añadir el dato del código postal. Y para contactar a la persona que se registra, introducir uno o más teléfonos y correos electrónicos propios o de familiares.

6. En el apartado “Notas de contacto” se pueden agregar detalles como el horario de preferencia para recibir llamada o especificar si el teléfono o correo es de un familiar o alguna amistad.

7. Presionar “enviar”.

8. Visualizar y si se desea, imprimir el comprobante en el que se indica la clave con la que dicho registro se inscribió.

MÁS INFORMACIÓN: El baile que contagió de coronavirus a medio pueblo en México

¿QUÉ HAGO SI NO PUEDO REGISTRARME EN LA PLATAFORMA?

En el caso de que no puedas registrarte en el sitio web, no te preocupes; ya que estará abierta de forma permanente las 24 horas del día. Además, se precisó que el orden del registro no tiene nada que ver con la prioridad que se le dará al momento de aplicar la dosis.

“No tiene límite, 24 horas, desde luego las personas tienen que ser registradas (…). El orden de registro no es el orden de vacunación, no sientan que se tienen que registrar antes para que les toque antes, el avance de la vacunación está programado con igual prioridad a las 32 entidades”, manifestó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Adicionalmente, detalló que las personas sin CURP también podrán registrarse una vez que lo obtengan. “Las personas extranjeras o connacionales que no tengan CURP - es una pequeña proporción - no deben preocuparse; quien no tenga CURP la puede obtener y registrarse”.

MÁS INFORMACIÓN: México investiga posible variante del coronavirus surgida en Jalisco

Una enfermera administra una vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19 a un médico epidemiológico del Hospital General del Oeste de Zoquipan en Zapopan, Estado de Jalisco, México. (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

CITAS NO SON POR ORDEN DE REGISTRO

En otro momento, informó que el orden de registro de adultos mayores para ser vacunados contra el Covid-19 no depende de la fecha de registro en la plataforma habilitada por el gobierno federal, pues aseguró que hay vacunas para todos.

El Gobierno federal señala que los adultos mayores no deberán de olvidar que aún después de la vacuna se debe de seguir con las medidas sanitarias que durante la pandemia se han llevado a cabo, como usar cubrebocas, realizar higiene de manos y guardar la sana distancia.

LLAMADAS PARA VERIFICACIÓN DE DATOS

Hugo López-Gatell también dio a conocer que se están realizando llamadas telefónicas a quienes se registraron. “Hay personas que se mudan o que desafortunadamente fallecieron no necesariamente por COVID-19 (…). Estas llamadas seguirán para ver el registro en la plataforma”.

En cuanto al área rural donde no hay acceso a internet precisó: “Las personas que ya se registraron tengan la tranquilidad de que ya no tienen que hacer algo adicional. Hay que esperar. Se les contactará cuando ya lleguen las vacunas y ya se hayan establecido los puntos específicos de arranque de la vacunación; entonces se les llamará que han recibido información de la cita que tendrán al punto exacto de vacunación”.