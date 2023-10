La reportera e influenciadora del fitness Kayla Nicole escribió una poderosa carta abierta a las “chicas negras” en medio de la “reacción violenta” que recibió de los trolls en línea mientras su exnovio, el jugador de fútbol americano, Travis Kelce entabla una nueva relación con la famosa cantante Taylor Swift.

En un video compartido en Instagram, Nicole, de 31 años, cuyo trabajo de transmisión anterior incluye ESPN, leyó su reflexivo mensaje a la cámara. “Siempre ha sido muy importante para mí usar mi plataforma, no para crear división, sino para elevar y unir a las mujeres, específicamente a las mujeres negras”, dijo antes de comenzar su discurso.

“Querida chica negra, es posible que te llamen traidora por enamorarte. Esperarás que los más cercanos te protejan, pero pronto descubrirás que la gente no protege lo que no valora. Dirán eres demasiado, demasiado provocativa, demasiado bulliciosa, demasiado franca y, al mismo tiempo, te dices que no eres suficiente”.

Nicole continuó: “Dirán que mereces la reacción violenta y la vergüenza. Debido a tu negritud, deberías haberlo sabido mejor. Incluso intentarán vincular tu valor a tu patrimonio neto. Pero chica negra, recuerda que tu valor está en otra parte... Tu valor está en lo profundo de tu corazón”.

“No tienes que participar en este viaje tumultuoso, a menudo unilateral. Preserva tu corazón, incluso cuando intentan cuantificar tu carácter y poner a prueba tus límites, no tienes que comprometerte. No tienes que responder porque hay hay poder en tu silencio.”

Nicole animó a los oyentes a utilizar “ese mismo poder” para “silenciar las voces” que alimentan “esta narrativa desmoralizante y anticuada”.

La modelo y presentadora dijo que espera que compartir el mensaje les recuerde a otras chicas negras que no están solas en su viaje. “Mi verdad, mi trauma y mi vulnerabilidad son una parte identificable de la experiencia humana. Sé que no estoy sola y quiero asegurarme de que tú tampoco lo estés. En los días en que me siento más inadecuado, tengo que recordarme que soy, he sido y siempre seré más que suficiente”, leyó Nicole.

Reflexionando sobre los altibajos de las relaciones, Nicole dijo: “Amamos, sufrimos, sanamos”, y agregó: “Tu historia es tuya para contarla. Cuando sientas que nadie sabe o entiende lo que se necesita para ser tú, recuerda que Eres parte de algo mucho más grande”.

Al concluir la carta, Nicole dijo: “Lo más importante es que quiero que recuerdes que eres amada. Eres valorada. Se te permite ocupar espacio. Mereces protección y tus sentimientos, ellos también importan”.

Travis Kelce y Kayla Nicole

Kelce y Nicole comenzaron a salir en 2017. Si bien no está claro cuándo se conocieron Nicole y Kelce, Nicole reveló anteriormente que se conectaron por primera vez a través de Instagram. “Él me había estado siguiendo y coqueteando instantáneamente durante algunos meses”, reveló en una historia de Instagram eliminada desde entonces capturada por TMZ.

A lo largo de su relación, Kelce y Nicole se separaron públicamente más de una vez. En mayo de 2022, la pareja se separó por última vez.

Se rumorea que Kelce está saliendo con Taylor Swift, quien ha acudido a dos de sus juegos en las últimas semanas. El jugador de fúbtol americano dijo el viernes que está “disfrutando los momentos”, entre salir con Swift en Kansas City y verla ver sus juegos junto a su madre, Donna Kelce .

