Hay actores que son reconocidos en el mundo por actuar en una película en particular y probablemente pienses que ese sea el caso de Kate Winslet con Titanic. Sin embargo, la actriz británica reveló que es más valorada por su papel en ‘The Holiday’, sobre todo en fiestas navideñas.

Titanic, la película de 1997 dirigida y escrita por James Cameron, catapultó a la fama a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, actores que encarnaron a Jack Dawson y Rose DeWitttenían. En ese momento el estadounidense tenía 23 años, mientras que la británica 22.

Aunque después del estreno de Titanic, ambos actores participaron de otras películas, muchos espectadores se quedan hasta hoy con sus papeles en la trama que se basa en la tragedia del famoso trasatlántico. Sin embargo, Winslet hizo una revelación que repercutió rápidamente en las redes sociales.

La revelación de Kate Winslet

En una entrevista con Jimmy Fallon, conductor de ‘The Tonight Show’, la actriz de 48 años reveló que sus admiradores le hablan más sobre su papel en ‘The Holiday’ que de Titanic. La película se estrenó en el 2006 y también es protagonizada por protagonizada por Cameron Diaz, Kate, Jude Law y Jack Black.

“La gente se acerca más a hablarme de ‘The Holiday’ y de mi capítulo de ‘Extras’ que de ‘Titanic’. Especialmente en Navidad. Lo más bonito es cuando madres e hijas se me acercan en el supermercado y me dicen ‘Nos encanta ‘The Holiday’. Es nuestro pequeño ritual navideño’. Preparan la misma comida todos los años y se sientan a verla, es una tradición y me encanta”, confesó la actriz.

Kate Winslet es protagonista de ‘The Regime’, la serie que se estrenará el próximo domingo en HBO.

