En muchas ocasiones, los difuntos descansan en tumbas olvidadas, cuyas flores lucen marchitas y el polvo está acumulado. Esta era una imagen habitual en el cementerio Pilgrims Rest de Ormond Beach, en el condado de Volusia, en Florida, hasta que una maestra lo heredó. Desde ahí todo cambió y ella se propuso encontrar a todos los familiares para ayudarlos a reconectar con sus muertos. Esta es la genial historia de Brenda Fecher que llamó poderosamente la atención en Estados Unidos.

Esta profesora de escuela primaria sabía que tarde o temprano le tocaría hacerse cargo del recinto que ha pertenecido a su familia desde la década de 1950. Ahora, junto a su esposo Steven, puso manos a la obra para cambiar las cosas en el lugar donde sus antepasados también están enterrados.

“Creo que sabía que sucedería”, contó al medio local WESH para luego agregar que “nunca pensé que me ocuparía del cementerio”.

Cambió el cementario para reconectar familias

Cuando Brenda Fecher heredó el cementerio Pilgrims Rest notó que estaba en pésimas condiciones. Las lápidas lucían rotas, muchas tumbas eran anónimas y hasta los registros de los difuntos eran deficientes, así que no se tenía información de sus familiares. Ella y su esposo idearon un gran plan que vienen desarrollando desde hace dos años.

“Desde que tomamos el cementerio, hemos arreglado algunas de las cercas (...) Limpiar las cercas, podar árboles, trabajar en los árboles. Por supuesto, el corte, ya sabes, es constante”, dijo Brenda.

Por su parte, Steven también agregó en broma que “me casé con ella, pero no me di cuenta de que también me casaría con todos sus parientes muertos”.

La idea de Brenda Fecher era saber qué tan saturado estaba el lote y conocer quiénes estaban enterrados ahí, aparte de sus antepasados. Fue ahí que empezó un estudio de radar de penetración terrestre y un mapeo GPS para ayudar a encontrar a todas las personas enterradas, ¿cómo lo hizo?

“Cuando limpiamos o levantamos una piedra, lo documentamos. Lo ponemos en la página de Facebook, fotos de antes y después, y alguien comenta: ‘Oye, esa era mi abuela’”, contó sobre la forma en la que empezó a obtener registros precisos y así ayudar a reconectar a las personas con sus seres queridos fallecidos.

Actualmente el cementerio Pilgrims Rest en Ormond Beach, Florida, sigue activo y tiene 20 espacios disponibles para que la gente compre un nicho. Está ubicado en Granada Blvd (Rt 40) at Nova Road (Rt 5A) Ormond Beach, Florida, USA. Coordenadas: 29.27929, -81.08159