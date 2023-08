Durante cientos de años, millones de personas se debaten entre la verdad y el mito sobre la existencia de ‘Pie Grande’ (Sasquatch), pero recientemente se hizo viral un video que ha dejado atónitos a no pocos escépticos, mientras otros más aseguran es la prueba definitiva de que esta bestia es real.

El video data del 2015, fue grabado por Josh Highcliffe, y en la cinta de tan solo 2 minutos vemos a este ser en un frondoso bosque de Mississippi (Estados Unidos) arrancando la corteza de un árbol para luego arrojarla sobre la tierra.

“Estaba cazando cerdos, sentado en una parte del pantano... escuché un ruido detrás de un árbol... cuando llegué, no podía creer lo que veía. Había una enorme cosa negra agazapada junto a un ciprés muerto de unos 50 metros de distancia”, relata en el video viral.

Mira aquí el video viral

Al inicio pensó que se trataba de un cerdo, pero dudó al ver grandes hombros, además de una cabeza erguida: “parecía que estaba desenterrando el muñón. Mi primer instinto fue correr, ni siquiera pensé en disparar”, prosiguió.

Josh asegura que la bestia medía unos 7 pies de altura (alrededor de 2.1 metros) y, rotundamente, descartó se trataba de un oso: “no sé qué pensar”.

Al ver las imágenes, miles de personas dieron sus impresiones en la caja de comentarios: “es el video más convincente que he visto sobre Bigfoot y su posible existencia”, “soy escéptico, pero debo decir que este es, con mucho, el mejor y más convincente video que he visto”, “honestamente, este es el mejor metraje jamás grabado. Increíble que no se hable más”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Video recomendado

Brooklyn estaba lista y vestida para la actuación de su escuela en Macon, Georgia (Estados Unidos). No faltaba nada para comenzar su rutina, pero el nerviosismo se hace presa de la pequeña quien solo atina a preguntar: “¿Dónde está papá?”, la instructora dice que no lo sabe, ante lo cual la niña se niega a iniciar. “Papá ¿puedes saludar?”, pregunta al público en el auditorio y solo cuando logra verlo su rostro dibuja una tierna como inocente sonrisa. Ahora estaba lista para deslumbrar a todos.