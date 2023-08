En un acto conmovedor que resalta el amor inquebrantable de una hija por su madre, una joven residente de Texas ha dado un paso valiente al donar uno de sus riñones a su madre, inspirando a otros a considerar la posibilidad de ser donantes de órganos y cambiar vidas de manera significativa.

La historia de Brooke Lyle, una estudiante de 18 años, y su madre Jessica Jordan, ha tocado los corazones de muchas personas en todo el estado de Texas y más allá. Jessica había estado luchando contra una enfermedad durante varios años y su condición había empeorado drásticamente, llegando al punto en que la diálisis ya no era suficiente para mantenerla saludable.

“Apenas podía caminar. Tenía mucho dolor, como en todas partes”, recordó Jordan, madre de cinco hijos, a Good Morning America. “Finalmente, cuando me diagnosticaron, mi cuerpo ya se estaba apagando y eso afectó mis riñones porque es una enfermedad muy agresiva si no se detecta de inmediato. Casi muero cuando me diagnosticaron, pero el tratamiento y todo funcionó bastante bien“.

Esa enfermedad, explicó Jordan, es granulomatosis con poliangeítis, un raro transtorno autoinmune que, según dice, le diagnosticaron hace unos 12 años. Según los Institutos Nacionales de Salud, causa hinchazón e inflamación de los vasos sanguíneos del cuerpo y puede limitar el flujo sanguíneo a órganos como los pulmones y los riñones, dañando los órganos.

Jordan dijo que eso es lo que le pasó a ella. “Poco a poco empezó a afectar mis riñones y luego me pusieron en diálisis”, dijo, y agregó que los médicos le dijeron desde el principio que eventualmente necesitaría un trasplante de riñón.

VIDEO VIRAL | Brooke Lyle y Jessica Jordan pudieron someterse a sus cirugías. (Foto: GMA)

El plan para salvar a Jessica

A la familia se le ocurrió un plan para que el hermano gemelo de Jessica, Alfred Daniel Tucker, le donara un riñón, pero eso cambió después de que él murió inesperadamente el 13 de agosto de 2021 a causa de COVID-19, que también afectó sus órganos.

Cuando su tío falleció y su madre comenzó el tratamiento de diálisis, Brooke dijo que decidió donar uno de sus riñones a su madre.

“Simplemente pensé: ‘Está bien, lo haré’ y eso fue todo’”, dijo Brooke. “Hice toda esta investigación y pensé: ‘Está bien, lo haré’ porque, obviamente, voy a pensar en todas las cosas terribles que sucederán al hacer esto, pero en realidad no hay mucho”, explicó.

Al principio, Jessica dijo que estaba en contra de que Brooke le diera uno de sus riñones porque sentía que era demasiado joven y tenía una larga vida por delante.

“Pensé, ‘Oh, no hay manera porque sé que es una cirugía importante’”, dijo Jordan. “Tal vez si ella fuera mayor y ya tuviera hijos, me sentiría más cómoda, supongo. Pero no investigué mucho sobre una chica de 18 años porque nunca pensé que tendría una de 18 años... viejo, y especialmente mi hija. Pero eso es algo que tienes que hacer, por supuesto, es simplemente investigar”.

Pero Jessica finalmente aceptó la oferta después de que ella y Brooke consultaran a sus médicos y al equipo de atención médica.

“No habría puesto a mi hija en ninguna situación que pensara que la afectaría más adelante”, dijo Jordan. “Ambos hablamos con consejeros y ellos hablaron con ella sin mí para asegurarse de que no la presionaran ni nada por el estilo, lo cual fue increíble. Y le dije desde el principio que incluso en el momento de la cirugía, ellos Incluso le dije que si quería echarse atrás, podía hacerlo”.

Brooke dijo que se sintió más cómoda con su decisión a medida que aprendió más sobre el proceso de donación. “Creo que lo que realmente me ayudó a estar tranquila con esta decisión fue que hay un [número] muy bajo de personas que han muerto por complicaciones de ser donante”, dijo la estudiante de último año de secundaria.

El dúo de madre e hija se sometió a cirugías exitosas en el Baylor Scott & White All Saints Medical Center en Fort Worth, Texas, el 14 de junio. Jessica, quien tendrá que tomar medicamentos contra el rechazo continuamente, ahora tiene tres riñones, mientras que Brooke tiene uno.

“Ella está sana y yo estoy sano y los médicos simplemente me dicen que tengo un riñón fantástico”, dijo Jordan. “Enseguida empezó a funcionar y lo siento. Me siento genial”.

Casi 114.000 personas en todo Estados Unidos están actualmente esperando un trasplante de órgano, y poco más de 95.800 de ellas esperan un riñón, según los datos más recientes de la Organ Procurement and Transplantation Network.

Jordan y Lyle dicen que su mensaje para los demás es “ser donante”.

“Mucha gente no lo sabe. Se puede vivir con un solo riñón”, dijo Jordan. “Si puedes donar ahora, hazlo. Si no, dona cuando mueras, dale vida a otra persona. Porque así seguirás viviendo o al menos una pequeña parte de ti lo hará”.

