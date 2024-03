Cada vez que he visto películas del oeste, también llamadas películas de vaqueros, me ha causado mucha curiosidad las plantas rodadoras que aparecen en las zonas desérticas de Estados Unidos. En los últimos días, estas bolas han invadido las importantes calles de Utah, frente a decenas de casas, y ha preocupado a sus habitantes. No solo han bloqueado carreteras y cocheras, sino que son muy difíciles deshacerse de ellas. Conoce aquí todos los detalles sobre la invasión de estas malas hierbas.

Durante la temporada de invierno en Estados Unidos, es usual que las malas hierbas que se desprenden de las plantas muertas vuelen e invaden diferentes estados de Estados Unidos, hecho que ocasiona grandes problemas entre los ciudadanos.

En los últimos días, South Jordan, una ciudad ubicada en el condado de Salt Lake, fue víctima de montones de plantas rodadoras. Estas escenas se registraron también en Eagle Mountain, ciudad del condado de Utah.

Decenas de casas afectadas

Las plantas rodadoras han bloqueado las casas, cocheras y carreteras, de acuerdo con los videos que se viralizaron en las redes sociales. Los montones de hierbas llegan a medir hasta tres metros de altura.

Frente a esta situación, los residentes de Utah tuvieron que utilizar palas y azadas para limpiar la maleza y los camiones de la ciudad finalizaron el trabajo.

