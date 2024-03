A menudo, muchos padres tratan de no decir groserías delante de sus hijos pequeños para educarlos de la mejor manera. Sin embargo, un grupo de usuarios consideró que algunas frases inapropiadas pueden hacer que se “desahoguen”. El reto de TikTok ‘Bad Word Bathroom Challenge’ ha dividido a los usuarios y aquí te contamos los detalles.

Desde hace unas semanas, varios padres de Estados Unidos vienen participando del ‘Bad Word Bathroom Challenge’ o ‘reto del baño con malas palabras’ en TikTok, con el propósito de que sus hijos pequeños digan groserías en un baño y se “desahoguen”.

La usuaria, que utiliza el nombre @ordinary_kay._ en la plataforma china, aceptó el reto y le dijo a su hija de 3 años que, solo por esta vez, diga “todas las malas palabras que quieras (para) sacarlas de su sistema”.

La menor hizo caso a su madre y profirió todas ls groserís que rondaban en su mente. “Eres gordo, per.... Nunca vendrás a mi casa. Sal de aquí, per... No te necesito”, fueron algunas de las frases que utilizó la menor.

“No pudo creer lo que oigo”

El video de la menor se volvió viral y acumuló más de 9 millones de visualizaciones. “Mi dulce bebé, no puedo creer que tuviera todo esto en ella. No puedo creer lo que oigo”, escribió la madre.

Un importante número de usuarios, la mayoría padres, criticó este tipo de desafíos. “Nunca haría esto con mis hijos”, “Es muy triste cuando los padres animan a sus hijos a maldecir”, “No lo puedo creer”, fueron algunos comentarios.

En cambio, otros usuarios se lo tomaron con humor el reto y consideraron que la niña es “adorable”.

El ‘Bad Word Bathroom Challenge’ ha superado los 88 millones de vistas hasta el momento, según New York Post.

