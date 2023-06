Celebrar el primer año de vida de un hijo es un acontecimiento único para muchos padres quienes se esfuerzan por organizar la mejor fiesta con decoración temática, show infantil y hasta juegos inflables con la intención de que todos se diviertan y canten ‘Happy Birthday’ a viva voz, pero no siempre las cosas salen como uno las imagina. Esta es la historia de una madre de Nueva York que pagó $800 por un pastel de la película ‘Sing’ y se quedó sin repartir tajadas a sus 60 invitados porque no estaba hecho de bizcochuelo, sino de espuma de poliestireno o tecnopor. El video viral ha causado indignación en cientos de personas en Estados Unidos.

Si bien es muy común que algunas personas eligan poner en la mesa una maqueta y tener aparte las porciones listas para repartir, Shay, que se hace llamar @thebabyshay en TikTok, no tenía esa idea en mente y se sintió muy frustrada al descubrir la ‘estafa’.

“Pagué $800 por un pastel y golosinas para una fiesta de 60 y obtuve un pastel de espuma de poliestireno en lugar de uno real. Para rematar, llegaron 12 golosinas y también eran falsos para la fiesta de 1 año”, explicó en el clip que solo dura 10 segundos pero que es impactante, al punto que ya cuenta con 5 millones de vistas.

El pastel de espuma de poliestireno

Cuando empezó a organizar la fiesta infantil, esta madre de Nueva York estaba segura que quería que todo recree a la película infantil “Sing”. Es así que empezó por ordenar el pastel que tendría cuatro niveles con los personajes tridimensionales o en 3D de los personajes principales y también una réplica de su hijo en el escenario.

Ella contactó a una empresa organizadora de eventos llamada Ja’mesha Wilson de Ominira Event Planning, en Rochester para que la ayudara con toda la organización y cotizara la torta que sería el centro de atención para las fotos.

Sin embargo, Shay vivió un momento muy desagradable cuando luego de cantar el ‘Happy Birthday’ tomó un cuchillo para partir las porciones y se dio cuenta que el interior no era bizcocho, sino espuma de poliestireno.

Según explicó, la pastelería que realizó el trabajo le informó que el organizador de la fiesta lo contrató para hacer un pastel ‘falso’ con relleno de tecnopor y que pidió por eso $400; sin embargo, a ella nunca le informaron que sería solo de decoración y le terminaron cobrando $800 por el desastroso pastel de cumpleaños.

No solo el pastel era falso y de tecnopor, sino que la decoración de la fiesta también fue una "estafa". (Foto: @thebabyshay / TikTok)

“(La panadera) hizo lo que le pidieron. No tuvo nada que ver con ella, no me defraudó, no me hizo pagar tanto por un pastel falso, no tenía conocimiento de nada de esto”, explicó en otro video para agregar que si hubiera sabido que no era real, “habría comprado un pastel aparte para partirlo”.

Fue ahí donde Shay fue tajante al decir que quien “me estafó” fue la empresa organizadora de eventos Ja’mesha Wilson de Ominira Event Planning con sede en Nueva York. The Post intentó comunicarse con ellos, pero no recibieron respuesta.

Pese al mal momento, la madre admitió que el pastel de espuma de poliestireno tuvo un gran diseño y estaba bien trabajado. “Los detalles y todo fue un maldito fuego”.

La fiesta no fue la mejor

Si creías que el pastel de tecnopor era lo peor, pues Shay tampoco se sintió a gusto con la organización de la fiesta por la que pagó 10 mil dólares, pues tampoco cumplió con los estándares que esperaba.

“Se suponía que tenía una tienda de golosinas, una juguetería, cajas de golosinas, (la cara de su hijo) detrás de cada silla que alquilaba. Se suponía que era así de extra y así de grande, pero no recibí nada de eso”, añadió.