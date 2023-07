Donde hubo fuego, cenizas quedan. Esa frase calza perfectamente en la historia que te voy a contar aquí. Resulta que un anciano llamado Thomas volvió a ver a su novia de la adolescencia, Nancy, en el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida (Estados Unidos), y decidió que ahí era el lugar perfecto para hacerle una importante pregunta. Sí, él le propuso matrimonio y conmovió a todos los presentes.

La escena quedó inmortalizada en videos virales gracias a la usuaria Ada Yamila Vila, quien los subió en su cuenta personal de TikTok (@adayamilavila). En el primer clip se puede apreciar el momento en que los dos se dan un tierno beso al verse.

Thomas, tras entregarle un ramo de flores, sacó una cajita y le pidió que tomara asiento. Acto seguido, le mostró el anillo que había comprado. Luego usó un cojín para arrodillarse sin problemas y poder proponerle matrimonio delante de toda la gente que pasaba en ese entonces.

El anciano realmente planeó todo a la perfección porque se encargó de reunir a varios familiares en el aeropuerto para que no se perdieran la pedida de mano. Como no quería equivocarse en nada, escribió lo que quería decirle a Nancy en un papel, el cual leyó sin problemas.

“Mi querida Nancy, han pasado 60 años desde que nos conocimos, 56 años desde que salimos por primera vez, 10 años desde la última vez que te vi y 20 días desde que comenzamos. Siempre has sido de quien me he enamorado desde tus días como porrista”, comenzó diciendo Thomas.

“Quiero pasar el resto de mi vida contigo”

“Me traes una sonrisa a mi cara que hace que mi corazón salte”, agregó el anciano, quien después aseguró que ella era todo lo que siempre quiso en una pareja, amante y amiga. “Y por eso, Nancy, acudo a ti humildemente hoy, 30 de junio, con una propuesta. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y compartir cada momento que tendremos juntos para hacer de cada día un evento nuevo y emocionante, y volver a casa contigo. Despertar en tus brazos cada mañana para compartir nuestros sueños y aspiraciones para reír y llorar, y apoyarnos unos a otros. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, más de lo que puedes cubrir”, recalcó.

“Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote eso y haciéndote la mujer más feliz del mundo. Nancy, ¿me harías el honor de ser mi alma gemela en la vida, mi compañera en todos los sentidos del mundo y mi amada esposa para siempre?”, dijo más adelante Thomas. Para ese entonces, la novia de su adolescencia ya estaba muy emocionada. No dejaba de llorar de alegría.

Pero solo en el segundo video viral que difundió Ada Yamila Vila se puede apreciar que Nancy aceptó casarse con él, un hecho que hizo muy felices a todos los presentes. “Qué bellos”, “Dios los bendiga”, “hermoso llegar a esa edad y seguirse amando”, “me hizo llorar de tanta ternura” y “qué señor tan romántico”, son algunos de los tantos comentarios de los usuarios que se pueden encontrar en las publicaciones realizadas en TikTok.

