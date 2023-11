Despedirse de un trabajo en el que pasaste gran parte de tu vida es una de las situaciones más difíciles. En Estados Unidos, un piloto con 32 años de servicio pronunció un emotivo discurso en su último vuelo, con destino a Michigan, y no pudo evitar emocionarse. Las imágenes se volvieron virales y provocaron los halagos de usuarios.

Jeff Fell, un piloto de American Airlines, se jubiló la semana pasada tras 32 años de servicio y para esa ocasión preparó un emotivo discurso. Antes de despegar desde de Charlotte, Carolina del Norte, hacia Chicago, el capitán Fell abandonó su cabina y se dirigió a los tripulantes.

Uno de los pasajeros, identificado como @realjharrison en TikTok, grabó la emotiva escena con su teléfono móvil, que posteriormente fue publicada en la plataforma de moda.

“Si me emociono un poco, perdónenme por eso. Normalmente no me paro así frente a todos, normalmente me quedo en la cabina y hablo por megafonía”, empezó diciendo el piloto.

La familia de Jeff Fell estuvo presente en ese día tan importante para él y el piloto les agradeció por apoyarlo siempre.

“Me gustaría tomar unos momentos de su tiempo antes de que despeguemos hacia Chicago esta noche, y me gustaría agradecer a un grupo de personas muy importantes para mí que están a bordo del vuelo; la mayoría de ellas están en la parte trasera. del avión, y ellos son la mayoría de mi familia que me acompañó en mi vuelo de jubilación”, refirió.

“Gracias a todos por venir conmigo esta noche y celebrar este momento tan memorable de mi vida. Los amo a todos ustedes. No quería emocionarme, pero Dios mío”, agregó, casi al borde del llanto.

Mira aquí el video viral

El reconocimiento de pasajeros y usuarios tras emotivo discurso

Casi al final de su discurso, a Jeff Fell se le entrecortó la voz y los pasajeros reconocieron su labor mediante aplausos. Aún conmovido, el capitán prosiguió con la lectura e hizo una mención especial a su esposa Julie, que lo acompañó mediante rezos durante estas tres décadas.

“Ella ha sido la roca sólida en la que se sustentan nuestras vidas y nuestro matrimonio. Su fe en el Señor, sabiduría, fortaleza y amor han guiado nuestro matrimonio y familia a lo largo de estos años”, dijo el hombre. “Te amo y espero con ansias el próximo capítulo de nuestras vidas”.

Los vítores y aplausos de los pasajeros resonaron en la aeronave terminado el discurso y Fell, que trataba de contener las lágrimas, se dirigió a su cabina. En el camino fue abrazado por una de sus compañeras.

Luego de aterrizar en el aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, Fell fue honrado con un saludo ceremonial de agua, a propósito de su retiro. “El trabajo dignifica. Qué increíble señor”, “Qué hermoso que su familia haya ido a volar con él en su último vuelo”, “Qué emotiva despedida”, fueron algunos comentarios de los usuarios en TikTok.

