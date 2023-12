Una niña de seis años de Mississippi fue honrada por su valentía al salvar a su madre después de que su automóvil se saliera de una carretera rural. Bryanna Cook sorprendió a todos al llamar a su abuela para mostrarle lo que pasaba con su mamá que sufrió un derrame cerebral mientras conducía. Esa llamada a tiempo evitó la tragedia. Su historia es viral en las redes sociales.

Bryanna Cook recibió un merecido reconocimiento mediante una resolución presentada por la Junta de Supervisores del Condado de Lowndes en una ceremonia celebrada el pasado 15 de noviembre. En este emotivo acto, también se rindió homenaje a Latonya Malone, quien ha sido operadora de 911 durante los últimos 16 años y fue honrada junto a la estudiante de primer grado.

La historia de heroísmo tuvo lugar cuando Bryanna viajaba hacia la casa de su abuela con su madre, Yolanda Jackson Cook, al volante el pasado 23 de octubre. Repentinamente, su madre sufrió un derrame cerebral y una convulsión.

“Tenía miedo... cuando miré alrededor, estábamos en el bosque porque acabábamos de salir de la carretera y mi mamá no podía despertar ni responder”, recordó Bryanna en una entrevista con Good Morning America.

Llamada al 911

La pequeña llamó a su abuela, quien le indicó que llamara al 911. Fue entonces cuando Malone, la experimentada operadora de emergencias, recibió la llamada que cambiaría la vida de ambas.

Malone estaba trabajando esa tarde cuando la llamada entró desde una de sus agencias. “Venía de una de nuestras agencias, que es el 911 del Condado de Noxubee”, explicó Malone a GMA, antes de ponerse en contacto con Bryanna.

“Tenía a Bryanna en el teléfono tratando de que verificara a su mamá, para ver qué le pasaba y qué sucedió. Y ella dijo que su mamá se puso enferma, se salieron de la carretera y no veían nada”, recordó Malone.

La búsqueda y rescate requirieron un esfuerzo conjunto, ya que los equipos de emergencia exploraron los condados de Noxubee y Lowndes durante más de dos horas, incluso después de que terminara el turno de Malone.

Pero Malone estaba decidida a permanecer al teléfono con Bryanna hasta que llegara la ayuda, y finalmente llegó.

“No podía colgar porque ella tiene 6 años, así que la encontramos. La ubicamos con la ayuda de Noxubee y algunos de mis compañeros de trabajo”, dijo Malone. “Ellos fueron quienes llamaron a las compañías telefónicas y otras cosas para intentar localizarla, pero al final la encontramos y yo estaba tan complacida y honrada. Al final de la conversación, por supuesto, me quebré una vez que la encontraron porque estaba emocionada, ya que tengo tres hijas yo misma”.

Cook le dijo a GMA que está “muy orgullosa” de su hija, quien supo qué hacer en el momento de necesidad, y expresó su agradecimiento a todos los que acudieron en su ayuda.

“Es mucho para una niña de seis años, según lo que decían. Y había algunos adultos que [pensaban], ‘ni siquiera sé si podría haber sido tan valiente como Bryanna y mantener la compostura como ella lo hizo para obtener ayuda en el lugar’”, dijo Cook.

Reconocen trabajo de operadora del 911

En cuanto a Malone, Cook también la calificó de “increíble” por ir “más allá” para estar allí para su hija.

“La señora Latonya estará siempre y para siempre en mi corazón, en el corazón de mi familia”, dijo Cook.

Después de pasar una semana en el hospital, Cook dijo que está “mucho, mucho mejor”.

“El derrame cerebral que tuve el día del accidente no fue el primero. Así que he sido muy, muy bendecida de no tener ningún efecto a largo plazo por ninguno de ellos”, dijo. “Ahora solo estoy haciendo terapia para mi brazo. Estoy teniendo algunos problemas con mi brazo izquierdo, pero aparte de eso, volví a las actividades normales del hogar y estoy al día con Bryanna”.

La madre de una hija dijo que su mensaje a otros padres es asegurarse de que los niños sepan cómo usar un teléfono en caso de una emergencia.

“Es importante que los niños sepan cómo usar el teléfono, que conozcan los números de teléfono... que sepan cómo, en una situación de emergencia si es necesario, enviar mensajes de texto si no pueden comunicarse con la persona por teléfono y que conozcan el número 911″, concluyó.

