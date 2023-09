Kendra Schoeman pensó que iba a celebrar su cumpleaños número 60 en una típica cena familiar; sin embargo, nunca se imaginó que llegaría una limusina repleta de sus mejores amigas de años. Esta sorpresa hizo que la mujer dejara salir uno de los gritos emotivos más impactantes que se ha visto, por lo que no dudó en acercarse a ellas y abrazarlas.

La sorpresa planeada por su familia no fue para nada esperada por Kendra. “Estaba tan emocionada porque era una limusina, no puedo creerlo. Estaba tomando fotos y mi marido me empujaba por el camino de entrada y las niñas me decían: ‘Mamá toma las fotos más tarde’”, explicó la mujer.

UNA SORPRESA EMOTIVA

“¡No puede ser! Nunca he estado tan sorprendida en toda mi vida. Nunca”, la mujer contó para Good Morning America su asombro por esta emocionante sorpresa de su familia.

Según se pudo ver en el video, Kendra caminaba fuera de su casa junto a sus hijas y esposo en cuanto vio a la gran limusina, sacó su celular para grabar y subirlo a su red social favorita. “Ella es una reina de Snapchat. A ella le encanta su Snapchat y por eso nos reímos. Pensamos que estaba intentando usar Snapchat para enviárselo a sus amigos”, dijo su hija.

La mujer contó que sus amigas son las más fieles y unidas que ha conocido en su vida. “Podría coger mi teléfono y llamar a cualquiera de ellas y vendrían. Quiero decir, una de nosotras ha tenido cáncer. Hemos tenido nietos, padres muertos, bodas, funerales”.

Kendra explica la felicidad que tuvo al poder reunirse de nuevo con sus amistades como en eventos pasados, es por ello que no dudaron en celebrar su cumpleaños bailando ‘Dancing Queen’, uno de sus temas favoritos.

