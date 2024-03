Recientemente, me sorprendió conocer el testimonio de una experta en técnica de uñas que decidió compartir su opinión sobre los servicios que jamás ofrecería en su salón de belleza, luego de aprender sobre los riesgos asociados mientras cursaba sus estudios correspondientes. Su video, compartido en la red social TikTok, ha logrado acumular más de 1,3 millones de visitas hasta la fecha. Amanda, conocida como @thewnailbar en la plataforma, reveló que el W Nail Bar, donde trabaja, tiene varios locales que se encuentran ubicados en los estados de Ohio e Indiana.

En el clip, la estadounidense señala que el primer servicio que evitaría tanto para sus clientes como para ella misma es el uso de jacuzzis para pedicuras, ya que pueden ser potenciales focos de infección. Basándose en su formación, explicó que las bañeras de hidromasaje mal desinfectadas aumentan significativamente el riesgo de contraer infecciones como estafilococos, MRSA o pie de atleta. Asimismo, indica la importancia de la desinfección adecuada, algo que lamentablemente no siempre se observa en otros salones de manicura.

Otro servicio que Amanda excluye son las uñas acrílicas, debido a los riesgos que conllevan tanto para ella como para sus clientes. Relató una experiencia personal desafortunada en la que desarrolló una reacción alérgica grave en su primer día de entrenamiento con uñas acrílicas, lo que la llevó a descartar esta opción por completo.

Por último, la experta destaca su negativa a permitir el uso de escofinas o ralladores en la planta del pie, en vista de los peligros asociados. De manera humorística, mencionó que los ralladores son para el queso, no para la piel humana, y advierte sobre el riesgo de eliminar demasiada piel, lo cual puede causar daños.

Los usuarios compartieron sus propias experiencias

Los usuarios reaccionaron al video agradeciendo a Amanda por los consejos. Incluso, varios de ellos se animaron a compartir sus propias experiencias.

“Me dio un hongo poco después de hacerme la pedicura. Los antimicóticos no funcionaron, al final me tuvieron que quitar las dos uñas de los pies gordos…. Los revestimientos no significan nada si en realidad no limpian toda la bañera, reveló una persona.

“No puedo creer que la gente todavía se ponga uñas acrílicas”, dijo otra. “Un técnico en uñas me cortó el pie con uno de esos ralladores y luego usó PEGAMENTO PARA UÑAS para sellar la herida sin mi consentimiento”, indicó un tercero.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias parecidas

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)