Una pareja de Michigan está aplaudiendo a seis desconocidos por acudir en su ayuda después de que perdieran un anillo de bodas a principios de este mes.

Mary Ann y Joseph Novetske de Charlotte, quienes llevan casados 42 años, compartieron el acto de bondad aleatorio con la red local WLNS, después de que extraños ayudaran a encontrar el anillo de bodas perdido de Joseph cuando la pareja pidió ayuda.

A principios de noviembre, Joseph se dio cuenta de que había perdido su anillo de bodas artesanal después de trabajar en el jardín, según informó la cadena.

“Me acerqué a la casa y me di cuenta de que mi anillo no estaba en mi dedo, y no sabía cuándo lo perdí ni dónde lo perdí”, dijo.

Finalmente, la pareja compartió la noticia en redes sociales, esperando ayuda de la comunidad local, específicamente de aquellos con un detector de metales, para peinar el patio en busca del anillo. Docenas ofrecieron su ayuda, según el informe.

“Realmente significa mucho para nosotros si podemos encontrarlo”, escribió Mary Ann en una publicación de Facebook, según WLNS. “Por favor, oren para que encontremos este anillo”.

Ayuda de seis desconocidos

Afortunadamente para los Novetskes, un grupo de seis desconocidos visitó su hogar y buscó en la propiedad durante horas antes de encontrar el anillo perdido. El grupo llegó preparado con dispositivos de detección de metales e incluso posaron para fotos con la pareja mientras estaban en su propiedad.

“Entré en la casa y escuché a esta señora gritar, ‘¡Encontramos el anillo!’ y fue increíble”, dijo Mary Ann. “Así que ella lloraba más fuerte que yo. Yo estaba en shock”.

En un informe en video de la red local, la pareja mostró un montón de hojas en su propiedad donde se encontró finalmente el anillo. “Fue como, ‘Wow. Van a venir y ayudarnos; no sabemos quiénes son’”, agregó Mary Ann.

“Sabes, una señora iba a dejarnos una máquina. Solo reavivó la esperanza, ya sabes, saber que la gente hará cosas buenas”.

Mary Ann también bromeó diciendo que “el anillo ha sido redimensionado, así que no lo perdemos de nuevo”. La pareja continúa viajando por el país con el anillo en el dedo de Joseph y creando recuerdos con su familia, según informó la cadena.

Más tarde, Mary Ann celebró el descubrimiento del anillo en Facebook, escribiendo que era “Dios en acción”.

“Joe perdió su anillo de bodas ayer, después de 42 años, haciendo trabajos en el jardón. Hoy, completos desconocidos y vecinos aparecieron para buscarlo”, escribió.

“Esto es evidencia de Dios en acción. El anillo fue encontrado en un trillón de hojas cerca de la valla. ¡Gracias Joel, Paula, Kathy, Jim y Lisa por ser siervos de Dios!”.

