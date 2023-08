Una madre acudió a las redes sociales para dar un polémico testimonio ¿Por qué? Pues reveló que su hijo afirma ser un gato, por lo que llevó al pequeño al veterinario y, como era de esperarse, le negaron la atención, haciendo viral este alocado relato que, además, le valió durísimas críticas.

La controversial madre es alguien acostumbrada a este tipo de declaraciones en TikTok, Kass Theaz (@isatandstared) quien comentó que el veterinario le dijo que no podía pasar consultar debido a su anatomía humana. Parece un chiste de mal gusto, pero la mujer lo cuenta con la ‘seriedad’ que demanda el caso.

“Mi hijo se identifica como gato, pero no puedo llevarlo al veterinario (aunque lo intenté) solo porque tiene anatomía humana, y porque no saben cómo trabajar con él o diagnosticarlo con nada, pues legalmente no pueden. Creo que eso es una forma de discriminación debido a la forma en que se identifica”, expresó.

Mira aquí el video viral

Pese a estar molesta, continuó, no planea levantar denuncia alguna contra la veterinaria, pero sí considera que el personal encargado de la salud animal debería ser mucho más empática con los humanos que se identifiquen a sí mismos como mascotas o alguna bestia salvaje y no sean discriminados de la atención médica.

El relato de Kass, como era de esperarse, se hizo viral acumulando más de 3.2 millones de vistas, con muchas personas que ven en esta mujer a una gran troll, pero otros, quizás con menos sentido de humor, no dudaron en criticarla furibundamente. Posiblemente, no leyeron que la tiktoker afirma que el suyo es un canal de ‘sátira’.

“¿Come comida húmeda o seca para gatos?”, “¿le das comida de interior o de exterior? Mis gatos tienen interior y, realmente, ayuda con las bolsas de pelo”, “no puedes presentar cargo, pero tal vez deberías encontrar a alguien que pueda ayudarlo a él y a ti”, “por favor, consíganle ayuda. Oraciones para ti y tu hijo”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.