En una emotiva sorpresa de Navidad, un hombre de St. Louis, Missouri, Estados Unidos, decidió utilizar inteligencia artificial para recrear la voz de su difunto padre y regalársela a su madre.

Phillip Willett, el creador de contenido detrás de la empresa mediática The Content Guy, compartió un video en TikTok el jueves pasado mostrando el proceso, el cual se volvió rápidamente viral, con más de 5.4 millones de reproducciones y contando.

Willett contó a Good Morning America que la idea de usar inteligencia artificial fue sugerida por su esposa, Kassandra Willett, quien lo inspiró a utilizar esta tecnología que ya empleaba en su trabajo profesional.

“Al principio, pensé que era algo extraño y no estaba seguro de querer involucrarme en eso”, recordó Willett de su primera vacilación.

Sin embargo, la sugerencia quedó en su mente y el joven de 27 años decidió buscar en línea para ver si otras personas habían hecho algo similar. Encontró “toda una comunidad” de personas que se habían planteado las mismas preguntas y habían tenido éxito utilizando software de voz de inteligencia artificial para recrear las voces de sus seres queridos.

Poco después, Willett cambió de opinión y a principios de este mes, se sentó una mañana temprano para probarlo con el software de texto a voz de ElevenLabs.

“Las primeras palabras que ingresé en el programa fueron ‘Hola, cariño’. Y no puedo decirte cuántas veces lo he escuchado decir [mi difunto padre] en mi vida, por eso fue lo primero que puse”, dijo Willett.

“Cuando el programa lo dijo con su voz ... me recorrió todo el cuerpo un escalofrío”, continuó. “Fue en ese momento cuando dije: lo voy a hacer sin importar qué”.

Willett dijo que durante el proceso de creación, era importante para él lograr que la voz de su difunto padre fuera exacta, o de lo contrario, la idea del regalo simplemente no funcionaría.

Willett llamó a su difunto padre, John Willett, quien falleció en 2022 después de ser diagnosticado con cáncer de páncreas, su “héroe” y atribuye la sólida relación de sus padres a la estrecha relación que tiene hoy con su familia y hermanos.

“Me senté en mi escritorio a las 7 a.m. y tuve el producto terminado a las 6 p.m., pero no me levanté de mi escritorio en todo el día. Me involucré rápidamente”, dijo Willett. “Simplemente seguí adelante. Y estoy muy contento de haberlo hecho, porque resultó ser tan genial”.

Willett no solo recreó la voz de su difunto padre, sino que también creó un video con fotos de él y su madre, Trish Willett, y los combinó todos en un libro de video conmemorativo. Después de que todo se unió, apenas podía esperar y presentó el producto final a su madre antes de Navidad.

“Quería que el video sintiera que era como un portal, que ella pudiera abrir este libro y sumergirse en él y sentir la emoción de su relación”, dijo sobre su visión para el libro de video. “Lo que la inteligencia artificial logró con ese video es realmente encapsular toda su vida juntos”.

VIDEO VIRAL EN TIKTOK

Willett grabó la reacción inmediata y emocional de su madre al regalo, un fragmento que compartió en TikTok.

“El video no lo muestra, pero probablemente fue un abrazo de 10 minutos después de eso. No creo que nos hayamos movido durante al menos cinco minutos y ambos estábamos llorando”, dijo Willett sobre el momento especial.

“Y luego no pudimos hablar de nada más que de lo genial que era”, continuó. “También puedo decir con certeza que esto va a hacer que sea más fácil para ella pasar estas vacaciones porque ha sido recordada de él y ahora sabe que él siempre está con ella”.

Él y su familia están de acuerdo en que, en lugar de ser “extraño”, se convirtió en algo “genial”. “Porque sonaba tanto como su voz, todos estaban realmente sin palabras”, dijo Willett.

Ahora, Willett sugiere que otros exploren la opción de utilizar la inteligencia artificial generativa para hacer el bien, si están inclinados a hacerlo.

“Nunca habría recomendado esto hasta que lo hice yo mismo y vi el momento que tuvo mi mamá”, dijo Willett. “Cuando se hace correctamente, cuando se hace de una manera muy bien cinematográfica, creo que es literalmente lo mejor que puedes darle a alguien que ha perdido a alguien en su vida”.

