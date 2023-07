Miles de hombres y mujeres optan por buscar ‘el amor’ de diferentes fuentes, sin embargo, a muchos les cuesta conseguir una pareja a fin. Ante ello, la propuesta de Eve Tilley-Coulson se volvió viral por su particularidad: ella está dispuesta a pagar US$5000 a quien le ayude a conseguir un marido, ¿Encontró un pretendiente al fin? Recientemente, un video contó un poco más de su vida y su incesante búsqueda.

El anuncio de Eve se dio a conocer en portadas de medios digitales y también en páginas a de citas online. De hecho, ella es una respetable abogada de 35 años que no ha tenido buena suerte encontrando un ‘cómplice de vida’.

Hace un tiempo, la mujer estadounidense afirmó sentirse ‘cansada’ de no hallar a un hombre ideal. Eve se había decidido a conocer personas en la universidad, en su trabajo, en bares y cantinas, e incluso en una iglesia, pero nada realmente tuvo efecto, así lo contó en su perfil @ebtilley en TikTok.

“Si me presentas a mi esposo ...”

Eve pronto daría de qué hablar. Ella ya usó las aplicaciones de citas como Tinder y Bumble para hallar a un hombre interesante, sin embargo, aseguró que sus relaciones siempre se ‘disipaban’. Al verse hastiada, la tiktoker de más de 100 mil ‘followers’ hizo un anuncio pintoresco:

Mira el video viral

“Pensé, ¿Por qué no abrir la oferta a TikTok? Si me presentas a mi esposo y me caso con él, te daré cinco mil dólares”, dijo Eve en un post. En efecto, ella primero fue ayudada por sus amigos y ahora decidió ‘ampliar su alcance’.

Vale decir que Eve está soltera desde hace 5 años, aunque sus encuentros con hombres no son pocos. Ella confesó que las personas del sexo opuesto cambiaron de repente, según su percepción: “Los chicos no se acercan en persona y la mayoría en las aplicaciones no se deslizan para tener citas serias”, dijo en TikTok.

“Siento que pagar cinco mil dólares por un esposo que responde, satisface mis necesidades y está listo para una relación real, vale la pena”, fue la reflexión de Eve.

Debe tener sentido del humor

“Obtienes el dinero tan pronto como se firma el certificado de matrimonio”, puntualizó la mujer de negocios, ya que solo es necesario una ‘ayuda indirecta’ para hallar a su próximo compromiso serio.

Pese a la gran oferta, hay requisitos que Eve considera que se deben cumplir sí o sí: el hombre no debería ‘estar casado’, tampoco acepta postulantes divorciados.

Sin embargo, entre los requerimientos más interesantes, detalla que los sujetos deben tener entre 27 y 40 años, medir 1,80 como mínimo (ella mide 1,79) y gozar de un ingenioso sentido del humor “británico”.

Por otro lado, afirmó que no le interesa las opiniones políticas, las creencias religiosas o el origen étnico: “saldría con una roca con carisma”, afianzó Eve. El salario de los candidatos tampoco es algo que le importe, aun si cuenta con un título universitario o tenga auto.

“Mi chico perfecto es la cita perfecta para la boda: puede tomar una foto con mi hermano, bailar con mi abuela, sabe cómo trabajar en la habitación, pero también regresa para ver cómo estoy. Tiene que ser un camaleón completo”, remarcó Eve, quien sigue en la búsqueda de ‘su media naranja’.

“No son tantos requisitos, la verdad. Yo me apunto”, “Yo creo que es una mujer con sentido del humor; me gusta que entre sus pretensiones no halla: “hombre adinerado”, “El mundo de hoy es así de difícil, no lo veo tan descabellado ... si el amor existiera aún”, fueron algunos comentarios en TikTok sobre la gran historia de Eve.

