En ocasiones, el encargado de un cajero puede abstenerse de estar en el mostrador por algún motivo; esto los hace susceptibles a los robos y hurtos. Sin embargo, el caso de Justin es distinto: él no vio a nadie en el punto de venta, cogió el rol de ‘cajero’ y su desempeño fue impecable. ¿Cómo lo hizo? Un video viral resumió lo que pasó aquella noche en una sucursal de GetGo en Estados Unidos.

Justin es un joven skater estadounidense que vio la oportunidad de ser ‘de ayuda’ en un comercio sin atención al cliente. Desde su cuenta @babyjfrank1 en TikTok, él no quiso esperar más al encargado y se dispuso a hacer su rol con estas palabras: “Voy a atender a las personas hoy ... tu cargo es $4.39. ¿Efectivo o tarjeta?”, le dijo a un comprador, en lo que nadie sospechó de su papel improvisado.

“No hubo nadie”

Pese a decirse que todo era ‘armado’, Justin aseguró que esta fue una anécdota real en una noche dentro del GetGo (tienda de abasto); poco se imaginó que su ocurrencia le iba a generar más 6.8 millones de ‘views’ y miles de comentarios que coincideron en que los sistemas en cajeros son más intuitivos de lo que parecen.

Mira el video viral

“Aquí no hay nadie”, dijo Justin previo a su papel de suplente: él pasó hábilmente los productos por el identificador de barras y docenas de personas que se vieron beneficiadas por su ayuda: “¿Algo más puedo hacer por usted?”, le dijo a un amable caballero que se llevó unas latas de bebidas; su atención fue impecable.

Más temprano que tarde, Justin se vio sorprendido por el joven que atendía la caja originalmente; aunque con total soltura le dijo ‘que intentó dar vuelto en la caja, pero no pudo sacar el dinero’. En el video viral se ve cómo el encargado se quedó pasmado y apenas pudo alcanzar hablarle con naturalidad:

“¿Quién eres tú? Justin ... uh, ok. No lo sé, yo he estado afuera por la última semana si tú eres el nuevo”, dijo el joven trabajador del GetGo, quien pensó que el joven skater iba a trabajar para la marca: “Sí, es mi primer día”, le compartió con total seguridad y soltura mientras se tomaba una lata de Pepsi.

“Ya sea falso o no, me encanta la actitud relajada de este hombre”, “Es increíble lo fácil que es usar un cajero en estos días”, “No me lo esperaba, es sencillo usar una de esas cosas (la caja)”, “Un skater, un ladrón o un cajero. Realmente no lo sé”, dijeron algunos internautas de la última experiencia de Justin.