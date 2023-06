Miles de personas vuelan a diario a Europa y por toda América, sin embargo, poco serían los usuarios que se hacen esta pregunta: ¿Qué sucedería si abro una ventana en pleno vuelo?, ¿Cuáles son las consecuencias? La aviadora experta, Sabrina Johnson, platicó acerca del tema a sus más de 100 000 seguidores y la respuesta fue más que gratificante, aunque a otras personas les desconcertó.

A través de su cuenta en TikTok, @sabrinaleej, la piloto contó que las ventanas de una aeronave son casi imposibles de abrir: comparó el caso con lo que sucede siempre en un crucero, ¿La razón? Habló de una impresionante presión de aire con la que nadie podría luchar. Su consejo resonó en miles de tripulantes, viajeros y usuarios desde Estados Unidos.

“Es debido a la presión”

Johnson, de tan solo 22 años de edad, es ya conocida en TikTok por ser confundida por una azafata, además de sus ocurrencias y consejos de aviadora que serían de mucha utilidad para viajeros frecuentes. Entre tantos videos, su último ‘tip’ quedó en la mente de más de 3.4 millones de personas que se han cuestionado ‘si abrir la ventana de un avión causaría un accidente’.

“Teóricamente, debido a la presión, no puedo intentar abrir la ventana a altitud de crucero. No me deja. No tendré la fuerza para [hacerlo]”, contó en un video viral, en la que se ve a ella en su típica camisa blanca de aviadora en la cabina de un avión.

Mira el video viral

Johnson agregó humor a su explicación y contó que ni aunque haga un poco de calor, las ventanas se abrirán para brindar calefacción: para ello está el aire acondicionado. “Hace un poco de calor, así que supongo que haré eso”, bromeó al respecto. Además, reveló que hay una limitación del aire sometida a casi 160 nudos (184 mph).

“Así que no se preocupen. Nadie está aquí arriba abriendo sus ventanas. Es solo para cuando estamos sentados en el suelo”, advirtió sobre la idea de que otros pasajeros intenten abrir sus ventanas: es tarea imposible. “Imagina esa brisa”, “Es la ventana de escape para los pilotos”, “Sencillamente nos faltaría el aire y no podríamos meter el brazo de vuelta”, fueron algunos comentarios que dejó el clip de Johnson, quien ya vuela rutas dentro de los EE. UU., México y Canadá.