Las freidoras de aire, o también llamadas ‘air fryer’, son populares y ya las podemos encontrar en casi cualquier cocina. Su repetido uso se lo debemos a su capacidad de freír alimentos claves como las papas y las carnes de todo tipo, sin embargo, ¿Todo es maravilla con este electrodoméstico? Existen algunas cosas que no deberías introducir a su compartimento.

Este tipo de máquina no necesita de aceite alguno para conseguir la consistencia ‘frita’ que buscamos en nuestra comida. Sin embargo, su constante aire caliente no sería amigable con ciertos alimentos. Si bien una ‘air fryer’ es práctica y de sencillo uso, es mejor tener presente qué cosas no freír dentro.

¿Qué cosas no puedes freír en una freidora de aire?

Hablamos de elementos y alimentos puntuales los que no debes colocar al interior de una ‘air fryer’. De hecho, algunos de ellos están especificados en el manual de uso de estos aparatos; podrías evitar una chispa o incendio desafortunado.

No líquidos

A sabiendo de que puedes freír papas, pescado, pollo y carnes de res dentro de una freidora de aire, ciertamente los líquidos es algo que no puedes ingresar en estas máquinas.

El aluminio evitará que el calor de freidora del aire llegue a todos los alimentos (Foto: @ancoay / Freepick)

Este electrodoméstico de altas revoluciones está hecho para lidiar con elementos sólidos, así que los platos que contengan sopas, cremas o frijoles pueden llevar humedad excesiva al mecanismo y terminar por dañarlo.

Si bien es recomendable poner unas gotas de aceite para que las comidas adopten el ‘sabor a fritura’, los alimentos marinados, capeados o empanizados sí se pueden ingresar a estas máquinas. Solo ten en cuenta que deben estar protegidos por canastillas y correctamente escurridos.

Arroz, pastas y legumbres

Los granos de arroz y los platos a partir de queso como las pastas no son ideales para ser freídos en estas máquinas; solo conseguirás que tengan una textura y sabor distinto a lo esperado. Además, debido a la corriente de aire, es probable que estos alimentos salgan volando por todo el interior.

Verduras suaves

Pese a que las rodajas de papas, tomates, berenjenas y col rizadas salgan en perfectas condiciones en una freidora de aire, no te recomendamos introducir verduras de finas hojas a su interior. Los sabores que obtendrás no serán los esperados, sencillamente su composición no está hecha para lidiar con una gran corriente de aire caliente.

Queso

Si el queso está previamente derretido en microondas o frito, es muy posible que los resultados en una freidora de aire no sean buenos. La consistencia del queso no sería la ideal para este tipo de cocción rápida; no se logrará la textura que esperas y preferirás botar este lácteo sólido.

Además, es muy probable que el queso quede adherido a las paredes de la freidora, e incuso su limpieza puede ser todo un desafío. Sin embargo, esta proteína animal puede ir untada en panes o encima de otro alimento; procura usar papel de hornear para que sus fluidos se escurran adecuadamente.