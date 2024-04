Son pocos los que lograron el objetivo en el primer intento. Hay imágenes que nos pueden generar confusión o que a simple vista nos dan una idea equivocada de la realidad. Pues hoy estamos frente a una de ellas y quiero retarte a que ‘exprimas’ al máximo tu imaginación, tal como lo hice, para dar con la respuesta correcta. Lo que te presento es un acertijo visual para demostrar tu inteligencia superior, ya que un gran número de participantes no cree que en realidad no son 8 los puntos, sino muchos más. Te daré 8 segundos como tiempo máximo para hacerlo y te voy a pedir que abras muy bien los ojos y no descuides ningún detalle para que así compruebes que tienes una mente prodigiosa. Si me aceptas un consejo, anímate a pensar de manera diferente para obtener la solución rápidamente. Si quieres practicar antes, también te dejo estas opciones que te sorprenderán: Hay un terrible error en la imagen que amenaza con arruinar el cumpleaños del niño: debes descubrirlo en solo 7 segundos y te reto a que encuentres la pelota de tenis y demuestres lo inteligente que eres.

Imagen del acertijo visual: cuántos puntos ves

Como ya te dije líneas arriba, solo tienes 8 segundos para encontrar los puntos en esta ilustración. Puedes intentarlo las veces que quieras, pero no descuides el cronómetro. Para ayudarte te recordaré que no son 8 puntos como se ven a simple vista. Prepárate para salir victorioso en este acertijo visual.

ACERTIJO VISUAL | Esta imagen es solo para genios, porque muy pocos logran encontrar más de 8 puntos. (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

Como es evidente, en la imagen hay 8 puntos muy visibles, pero no eran los únicos. La dificultad estaba en que también debías contar los que hay en los signos de interrogación y exclamación, además del que aparece sobre la leta ‘i’ de la palabra genios, el punto final y, obviamente, la misma palabra ‘puntos’. ¿Los consideraste? Si es así, pues te felicito porque acabas de demostrar que tienes una inteligencia superior, pero si no lograste dar con la respuesta, no te desanimes y sigue practicando.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te dejo indicado dónde están todas las respuestas del reto, ¿qué tal te fue? (Foto: genial.guru)

