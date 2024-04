Hay retos visuales que son muy sencillos de realizar por más que solo te den 7 segundos para cumplirlos, mientras que otros requieren de todo tu ingenio y percepción para dar con la respuesta correcta. Hoy estás dentro de uno así y por qué te lo presento, porque su nivel de dificultad es tal que estoy segura que te encantará por su alto poder para sacarle el máximo a tus habilidades. Desde ya te comentó que no es para mentes vagas y débiles y resolverlo no será tarea sencilla. En la imagen que te dejo, podrás ver al granjero en blanco y negro, pero el rostro de su esposa está muy bien camuflado. Abre los ojos e inspecciona cada rincón de la ilustración. Estoy segura que cantarás victoria, pero si sientes que debes practicar un poco, también te comparto dos alternativas que son de mis favoritas y para nada complicadas: ubicar las 15 caras en menos de 20 segundos no es fácil, pero es el reto visual que necesitas resolver hoy y tu misión es encontrar 6 caballos ocultos en menos de 7 segundos para vencer.

Imagen del acertijo visual: ubica el rostro de la esposa

Tu misión es sencilla, pero este reto visual viene siendo tendencia en redes sociales y no todos lo resuelven en poco tiempo. Mira muy bien al hombre, la granja y el tractor, porque el rostro está muy bien oculto y un tip que te dejo es que te fijes en el cambio de perspectiva.

ACERTIJO VISUAL | Hallar a la esposa del granjero es una tarea muy difícil, pero será tu gran reto hoy. (Foto: Genial.Guru)

Solución del acertijo visual

Si llegaste hasta esta parte, estoy segura que es porque tienes la respuesta correcta, pero si no es así, te animo a que la descubras y te pongas las pilas para no fallar nuevamente. La esposa oculta se encuentra a un costado del granjero, marcada con color amarillo. Solo debías darle la vuelta a la imagen.

ACERTIJO VISUAL | El truco estaba en darle la vuelta a la imagen para hallar el rostro de la esposa del granjero, ¿lo lograste? (Foto: Genial.Guru)

