Ser bilingüe y dominar más de dos idiomas no solo es vital para tu vida profesional y así conseguir un mejor puesto de trabajo o salario, sino también para el día a día, pues cada vez nos topamos con más productos que llegan desde el extranjero y necesitamos conocer su significado para realizar una correcta compra, entablar una entrevista o ayudar a un turista que se encuentra desorientado en la ciudad. Hace poco me topé con un acertijo visual que llevó al límite mi visión y me permitió sacarle el máximo provecho a mis conocimientos y quiero compartirlo contigo. Se trata de ubicar en esta ilustración de una familia en la sala de su hogar un total de 6 palabras en inglés que están muy bien ocultas. Si crees que se trata de una tarea sencilla, pues te cuento que solo tendrás 10 segundos para encontrarlas, así que no te distraigas por nada y presta atención a todos los detalles. Estoy segura que lograrás vencer, pero antes te quiero recomendar dos retos visuales que elaboró mi colega Nathaly Vizarreta y que también te pondrán a pensar: encuentra las 3 diferencias entre los cocodrilos en 10 segundos y ubica la hoja idéntica al ejemplo en solo 8 segundos.

Imagen del acertijo visual: encuentra las palabras en inglés

Es momento de sacar a relucir toda tu astucia para responder esta prueba. El desafío es complicado, pero no imposible. Como ya te expliqué, solo debes mirar muy bien la imagen. En ella notarás que todos los integrantes de la familia están muy relajados y cada uno lee un libro en distintas posiciones y ubicaciones.

ACERTIJO VISUAL | Halla las 6 palabras en inglés ocultas entre la familia. (Foto: Genial.Guru)

Solución del acertijo visual

El tiempo se terminó. Ya pasaron los 10 segundos y deberías tener la respuesta. Si no es así, pues te dejo las 6 palabras en inglés que estaban ocultas en la ilustración: read, novel, page, book, words, story.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te dejo las 6 palabras en inglés que estaban camufladas en la ilustración. (Foto: Genial.Guru)

