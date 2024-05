Este acertijo visual es ideal para poner en práctica tus habilidades mentales. En muchas ocasiones nos encontramos con sopas de letras en los periódicos o folletos y no siempre nos animamos a resolverlas porque consideramos que es una pérdida de tiempo. Desde hace un buen tiempo me dispuse a entrenar mi mente y aumentar mi atención, memoria y concentración por lo que me uní al mundo de los retos visuales. Debo confesarte que fue una gran decisión porque también incrementé mi velocidad para encontrar ciertos detalles en imágenes que para muchos pasan desapercibidos. Hoy quiero que te pongas a prueba y realices este desafío que preparé para Mag y que consiste en ubicar la palabra ‘SOLA’. Para aumentar la dificultad, debes hacerlo en menos de 5 segundos y así cantar victoria, ¿estás listo? Antes te dejo dos que preparó mi colega César Quispe: La palabra ‘LIBERTAD’ es la que tienes que ubicar en la sopa de letras y ¿Eres capaz de hallar la palabra ‘ARMONÍA’ en menos de 12 segundos?.

Imagen del acertijo visual: encuentra la palabra ‘SOLA’

Esta imagen está conformada por varias palabras ‘SOLA’. Son casi 70 y una de ellas está errada porque se trata de ‘SOLA’. Esa es la que debes ubicar no solo para desafiar a tu mente, sino para comprobar que eres un verdadero genio y gozas de una visión privilegiada. Recuerda que solo tienes 5 segundos para ubicarla, así que te recomiendo no te distraigas con nada y actives tu cronómetro.

ACERTIJO VISUAL | Entre todas estas palabras 'SALA' hay una 'SOLA' bien oculta. (Foto: Mag)

Solución del acertijo visual

Se terminó el tiempo establecido para este acertijo visual y espero que hayas ingresado al selecto grupo de personas que ubicó palabra ‘SOLA’ en menos de 5 segundos. Eso demuestra que puedes desafiar tu mente en cualquier circunstancia; sin embargo, si se te complicó la visión y no pudiste encntrarla a tiempo, no te preocupes y sigue practicando. En la imagen que te pongo a continuación, te revelo en dónde está:

ACERTIJO VISUAL | Aquí te revelo dónde escondí la palabra ‘SOLA’. (Foto: Mag)

