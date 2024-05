Es momento de desafiar tus habilidades visuales. En el día a día nos enfrentamos a diversas circunstancias que nos retan como ‘sobrevivir’ al tráfico, una discusión en el trabajo o una rabieta de los hijos. Todas estas nos llevan al límite, pero también nos dejan enseñanzas, algo muy similar a lo que sucede con los retos visuales. Hoy quiero que te unas a una gran experiencia: al inicio te pondrá en aprietos, pero luego descubrirás tu gran poder de concentración y lo bien que están tus ojos. Aquí te presento un acertijo visual que es de mis favoritos porque también me hizo dudar de lo que era capaz, pero no me rendí hasta dar con la respuesta. En esta ilustración hay un gran número de búhos, pero se oculta muy bien un gato, ¿lo podrás encontrar? La tarea no es tan sencilla ya que únicamente tienes 10 segundos y solo el 3% de usuarios logró cantar victoria, así que te recomiendo que mires muy bien la imagen y no te distraigas por nada. Ahora, si quieres practicar antes, aquí te dejo dos pruebas que realizó mi colega César Quispe: Si eres una persona observadora, hallarás a la mujer oculta entre los flamencos y ¿Puedes hallar a la foca entre los pingüinos en menos de 8 segundos?.

Imagen del acertijo visual: encuentra al gato

Observa atentamente la ilustración. Notarás que hay decenas de búhos y todos tienen colores distintos. Si abres bien los ojos y te concentras al máximo podrás encontrar al gato oculto. Te recomiendo que no dejes pasar ningún detalle porque en ellos está la respuesta del acertijo visual.

ACERTIJO VISUAL | No pases por alto ningún detalle de esta imagen para que puedas ubicar al gato. (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

Si llegaste a esta parte es porque ya lograste ubicar al gato, ¿o no? Si es afirmativo, pues te felicito porque comprobaste que tienes grandes habilidades visuales, pero si no diste con él, aquí te revelo dónde estaba: en la parte inferior de la imagen y de color gris.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te muestro dónde está escondido el gato. (Foto: genial.guru)

¿Este acertijo visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

