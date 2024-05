Hasta las mentes más brillantes han temblado cuando tuvieron este reto visual frente a ellas. En el mundo de los desafíos hay una gran cantidad que parecen muy sencillos a simple vista, pero conforme pasa el tiempo y no encontramos la respuesta, pues dudamos de nuestras habilidades cognitivas. Sí, a mí también me ha pasado y he renegado más de una vez porque pensé haber revisado hasta el mínimo detalle de una imagen y no fue así. Hoy quiero que pongas a prueba tu visión con este acertijo visual que preparé para Mag y donde observarás una gran cantidad de palabras ‘CONTESTO’; sin embargo, tu misión es ubicar la distinta en solo 5 segundos. Estoy segura que lo lograrás, aunque casi nadie pudo resolverlo. Para que practiques ante, te dejo dos pruebas que realizó mi colega César Quispe y que también te ayudarán: Menciona el número correcto de triángulos y demostrarás que eres muy inteligente y Un loro se escapó de su jaula y solo alguien observador lo puede hallar.

Imagen del acertijo visual: encuentra la palabra distinta

Estás frente a un reto viral que pondrá a prueba tu vista y ayudará a agilizar tu mente, aunque no todas las personas a las que se lo mostré pudieron resolverlo. En teoría es muy sencillo. Tienes varias filas de palabras ‘CONTESTO’, pero se esconde un ‘CONTEXTO’. Está muy bien camuflada así que presta atención a cada detalle y no olvides que solo tienes 5 segundos para ubicarla.

ACERTIJO VISUAL | No descuides ni un solo rincón de esta imagen para ubicar la palabra distinta a 'CONTESTO'. (Foto: Mag)

Solución del acertijo visual

Si llegaste hasta aquí es porque tienes la respuesta o, lamentablemente, ingresaste al grupo del 99% de usuarios que falló en su primer intento. Si conseguiste la palabra ‘CONTEXTO’, pues te felicito, pero si fracasaste, te invito a seguir practicando. En la imagen a continuación te revelo dónde la escondí: está en la tercera columna, en la parte inferior.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te revelo dónde está la palabra distinta a 'CONTESTO' y se trata de 'CONTEXTO'. (Foto: Mag)

¿Este acertijo visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano.

