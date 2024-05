Nuestra vista es muy poderosa, pero en algunas ocasiones nos juega en contra. Estoy segura que más de una vez te pasaste varios minutos buscando un objeto por toda tu casa y lo encontraste justo en el lugar que ya habías revisado. Sí, también me sucedió. Es ahí donde me puse a pensar en qué hacer para mejorar mi atención, memoria y concentración y los retos visuales se volvieron mis mejores aliados. En ellos no solo hay que ubicar objetos ocultos o encontrar diferencias, sino también enfocarte muy bien en la ilustración para hallar el objetivo que está muy bien camuflado en un escenario complicado. Hoy te traigo un acertijo visual que preparé para Mag y en el que tu misión es identificar en dónde está la palabra ESTRELLAS’ entre varias ‘ESTRELLAR’. Como te habrás dado cuenta, son casi iguales y ahí está la dificultad; además, debes lograrlo en menos de 10 segundos, estás listo? Antes te dejo dos más que realizó mi colega César Quispe que estoy segura también te divertirán: ‘ABRAZO’ es la palabra que tú debes ubicar en menos de 9 segundos y Tienes 8 segundos para hallar la palabra ‘AMISTAD’ en la sopa de letras.

Imagen del acertijo visual: ubica la palabra ‘ESTRELLAS’

Es momento de poner en juego todas tus habilidades y entrenar tu mente. Hoy deberás encontrar la palabra ‘ESTRELLAS’ en una especie de sopa de letras donde hay muchas ‘ESTRELLAR’. Mira bien cada rincón de la imagen y no te desconcentres con nada. Recuerda que el tiempo máximo para cantar victoria es de 10 segundos. ¿Estás listo? Empecemos:

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen está oculta la palabra 'ESTRELLAS', ¿la podrás ubicar en menos de 10 segundos?. (Foto: Mag)

Solución del acertijo visual

El tiempo se terminó y es momento de que compruebes si lograste vencer en este acertijo visual. La palabra ‘ESTRELLAS’ está ubicada en la zona inferior de esta imagen que preparé para Mag.

ACERTIJO VISUAL | La palabra ‘ESTRELLAS’ está ubicada en la parte inferior de la ilustración. (Foto: Mag)

