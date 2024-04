Acabas de ingresar a uno de los retos más populares, pero que no todos logran superar. No quiero asustarte pero el 97% de personas se equivoca y espero que no estés en este grupo. Desde que descubrí el fascinante mundo de los acertijos visuales, no dejo de sorprenderme de su gran capacidad para ponerme a prueba y sacar a la luz mi lado más competitivo. Y es que no todos son sencillos de resolver y en muchos casos tengo que demostrar mi agudeza visual y concentrarme muy bien para cantar victoria. Hoy te traigo uno en el que deberás usar tu vista de lince para hallar la pelota oculta en la imagen de la playa. Solo tienes 6 segundos para conseguirlo, así que esfuérzate al máximo y demuestra que eres muy hábil y astuto. Para ayudarte, también te dejo algunas pruebas para que vayas practicando: Hay un terrible error en la imagen que amenaza con arruinar el cumpleaños del niño: debes descubrirlo en solo 7 segundos y te reto a que encuentres la pelota de tenis y demuestres lo inteligente que eres.

Imagen del acertijo visual: encuentra la pelota

En este problema con el que te reto a confiar en ti y demostrar tu agudeza visual, debes ubicar la pelota que está muy bien camuflada en la imagen de la playa. Es un acertijo visual muy complicado, así que te recomiendo que abras muy bien los ojos y te fijes en cada detalle.

ACERTIJO VISUAL | Te doy una pista para ponerte las cosas más fáciles: la pelota está camuflada en una de las muchas sombrillas. (Foto: Genial.Guru)

Solución del acertijo visual

Espero que hayas usado tu vista de lince y si llegaste a esta parte, ya tengas la respuesta correcta. Solo el 3% de participantes lo logra y aquí te doy la solución: la pelota está muy bien escondida entre una de las sombrillas que forman la ilustración. ¿La encontraste? Aquí te lo digo para que compruebes si eres una persona hábil y astuta. Estaba justo al lado del señor de la izquierda que descansa en la orilla.

ACERTIJO VISUAL | Aquí verás la pelota que tanto buscabas o que encontraste rápidamente. (Foto: Genial.Guru)

¿Te intrigó este acertijo visual? ¿Te divirtió o descubriste algo nuevo sobre ti mismo? Estos retos son cautivadores y, en ocasiones, bastante desafiantes, lo que asegura una diversión sana. Si estás interesado en más pruebas como esta, te alegrará saber que hay una amplia lista disponible en cualquier momento. Basta con hacer clic en el siguiente enlace para explorar más desafíos visuales en Mag. ¿Te animas a probarlos?

