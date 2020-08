El fallecimiento de Chadwick Boseman, actor que dio vida al superhéroe ‘Black Panther’ de Marvel , falleció hace algunos días. La triste noticia llegó a Kian Westbrook, un pequeño de 7 años -declarado fanático número del rey de Wakanda - que decidió realizar un funeral juntando a todos los Vengadores. El momento se ha convertido en viral y el más emotivo de las redes sociales.

“Fue un buen modelo para mí y para los niños negros porque me hizo saber que los chicos negros también pueden ser héroes. Cuando me enteré de que había muerto, me sentí muy triste. Estaba llorando y no podía dejar de hablar de él”, contó un conmovido Kian Westbrook a CNN .

Lleno de dolor por la muerte de Chadwick Boseman , el pequeño de nautral de Missouri ( Estados Unidos ) decidIó honrar a su superhéroe y colocó su juguete de ‘Black Panther’ en una caja de zapatos envuelto en seda negra, y con flores a su alrededor, y el pequeño fan haciendo el típico saludo estilo “Wakanda por siempre” .

El padre de Kian decidió compartir en Twitter el emotivo momento, sin imaginar que la fotografía se volvería viral y tendencia mundial. “Fue más allá de las palabras. Nunca pensé que tocaría a tanta gente como lo hizo. Si el hermoso funeral de Kian puede hacer sonreír a las personas que sufren esta terrible pérdida, eso me enorgullece como padre”, comentó King Westbrook a CNN.

Chadwick Boseman falleció el pasado viernes a la edad de 43 años, tras batallar por cuatro años contra el cáncer de colon. Todos los fanáticos pudieron conocer, después de su muerte, que el actor filmaba películas mientras recibía quimioterapia.

MY BABY BOY AND THE AVENGERS HOLDING A MEMORIAL FOR BLACK PANTHER❤💪🏾#Wakanda4Ever pic.twitter.com/nYAnER23Ig — King Westbrook (@KingWestbrook7) August 29, 2020

