Debido a la rápida propagación del Covid-19, diversos países han adoptado la cuarentena como medida para detener el aumento de infectados por el fatal virus. Si bien algunas ciudades no son tan estrictas en sus prohibiciones, eso no debería ser motivo para que la población tome el confinamiento como un juego. Pero como no todos son conscientes de la gravedad del asunto, un joven decidió hacer una fiesta e invitó a sus amigos para que celebraran su cumpleaños.

Las redes sociales estallaron de indignación al hacerse público la ‘coronafiesta’ que realizo un hombre originario de Huamantla en Tlaxcala (México), donde celebró su onomástico en compañía de un grupo de amigos. Utilizando trajes especiales y mascarillas N-95, los jóvenes se sacaron un sinfín de fotografías que compartieron en sus cuentas de Facebook, sin saber que horas más tarde se harían viral.

Como si no estuviera en medio de una crisis sanitaria que tiene en duelo a la mayor parte de la población de este planeta, el homenajeado escogió al Covid-19 como la temática de su fiesta. Es así como uno de sus pasteles tiene el color y la peculiar forma del virus y el otro pone en la parte superior la frase ''Quédate en casa''.

Los usuarios de Facebook criticaron duramente el comportamiento de los jóvenes, pues ninguno respeto el aislamiento y por el contrario, utilizaron los trajes de forma irresponsable. ''Qué falta de respeto, por las personas muertas y por sus familias, que falta de empatía al prójimo'', escribió una internauta en la publicación viral que acumula más de 88.000 reproducciones.

