El cuidado de la piel es uno de los grandes secretos para la eterna juventus. Una buena alimentación, y claro, un poco de suerte en la genética, puede llevar a que una persona adulta se vea como alguien joven. Este es el caso de Valeria Lipovetsky, quien se convirtió en viral en Facebook tras una revelación que hizo.

La exmodelo publicó en su cuenta de Tik Tok un video en que explica que la confunden constantemente con una adolescente, cuando en realidad tiene 30 años.

Nacida en Rusia, Valeria está casada con el empresario Gary Lipovetsky y viven en Canadá con sus tres hijos, que tienen siete, cinco y 18 meses.

Aunque admite que es mucho mayor de lo que parece, Valeria también dejó que sus fanáticos conocieran sus trucos de belleza que la ayudan a mantenerse tan joven. Todos los pasos los reveló en sus redes sociales como en Facebook.

Una vez que se levanta por la mañana, se aplica un suero de Vitamina C en la cara, lo que, según dice, le da un poco de brillo. Luego usa el cepillado en seco del cuerpo, que ayuda a exfoliar la piel, y no solo ayuda a la circulación, sino que también ayuda con su digestión y celulitis.

Al final del día, Valeria luego usa retinol, un ingrediente en cremas que jura que retrasa el envejecimiento.

A todo lo mencionado anteriormente, le suma el uso de piedra de cuarzo rosa gua sha que ayuda a la circulación.

Valeria ya es catalogada como influencer, y a menudo, comparte videos que explican todo tipo de consejos de belleza, además de mostrar alguna parte de su vida privada.

Pero a pesar de que ella se mostró clara acerca de su edad, muchos seguidores no podían creer lo joven que se veía.

"Quiero decir, en serio, ¿hay algún ser humano que no haya pensado que eres su hermana como primera impresión?", explicaba alguno.

Un segundo admirador comentó: "Vi tus TikToks y luego comencé a seguirte en Instagram y casi me caigo cuando leí que eran tus hijos. Juré que eras un adolescente. Espero que no sea ofensivo porque no debería serlo. Sooooooo Suerte !!!! Tan hermosa ".

“Honestamente, cuando supe que tenías tres hijos, ¡no podía creerlo! Te ves tan joven ... bien por ti”, dijo un tercero.

